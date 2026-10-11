Τσουκαλάς: Η χώρα χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο (βίντεο)

«Ο πρωθυπουργός είναι πλέον, και κατά δική του ομολογία, σε τροχιά αποχώρησης. Το 2023 ζητούσε αυτοδυναμία, προχθές ζήτησε 25% για να παραμείνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Οι πολίτες ξέρουν πως στον πήχη της βελτίωσης της καθημερινότητάς τους, ο κ. Μητσοτάκης πέρασε από κάτω και απέτυχε», πρόσθεσε, και συνέχισε: «Ποιο είναι το "μνημειώδες" επίτευγμα για το οποίο περηφανεύεται; Ότι ζητά από την Ευρώπη να επιτραπεί στη χώρα να ξοδέψει πάνω από 1 δισ. ευρώ από εθνικούς πόρους για την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Πρόκειται για την απόλυτη επικοινωνιακή ταχυδακτυλουργία».





Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε πως πολλά έργα σε τομείς όπως αποθήκευση, εξοικονόμηση, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, ήταν ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Όμως, η κυβέρνηση απέτυχε οικτρά να απορροφήσει τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια λόγω ακραίας διαχειριστικής ανικανότητας.

Υποστήριξε ότι η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την κάλυψη κυβερνητικών αστοχιών δεν είναι δωρεάν και πως φορτώνει στους πολίτες το τεράστιο κόστος της αποτυχίας του.

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