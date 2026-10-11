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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η χώρα χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο (βίντεο)

Κώστας Τσουκαλάς
clock 12:44 | 11/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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«Ο πρωθυπουργός είναι πλέον, και κατά δική του ομολογία, σε τροχιά αποχώρησης. Το 2023 ζητούσε αυτοδυναμία, προχθές ζήτησε 25% για να παραμείνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Οι πολίτες ξέρουν πως στον πήχη της βελτίωσης της καθημερινότητάς τους, ο κ. Μητσοτάκης πέρασε από κάτω και απέτυχε», πρόσθεσε, και συνέχισε: «Ποιο είναι το "μνημειώδες" επίτευγμα για το οποίο περηφανεύεται; Ότι ζητά από την Ευρώπη να επιτραπεί στη χώρα να ξοδέψει πάνω από 1 δισ. ευρώ από εθνικούς πόρους για την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Πρόκειται για την απόλυτη επικοινωνιακή ταχυδακτυλουργία».



Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε πως πολλά έργα σε τομείς όπως αποθήκευση, εξοικονόμηση, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, ήταν ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Όμως, η κυβέρνηση απέτυχε οικτρά να απορροφήσει τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια λόγω ακραίας διαχειριστικής ανικανότητας.

Υποστήριξε ότι η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την κάλυψη κυβερνητικών αστοχιών δεν είναι δωρεάν και πως φορτώνει στους πολίτες το τεράστιο κόστος της αποτυχίας του.

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