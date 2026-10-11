ΗΠΑ: Φλαμίνγκο βρήκαν καταφύγιο σε μπάνιο για να σωθούν από τον τυφώνα

Μια ασυνήθιστη εικόνα από το πέρασμα του τυφώνα Ισαΐας (Isaias) στη Φλόριντα έκανε τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: ένα σμήνος φλαμίνγκο βρήκε καταφύγιο μέσα σε μπάνιο στην πόλη Πάναμα Σίτι, την ώρα που ισχυροί άνεμοι και καταρρακτώδεις βροχές σάρωναν την περιοχή. Ο τυφώνας, ο πρώτος της φετινής περιόδου στον Ατλαντικό, έπληξε τις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας πίσω του νεκρούς, εκτεταμένες καταστροφές και εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

a flock of flamingos spent hurricane isaias sheltering inside a restroom at ZooWorld in panama city beach, florida. the zoo shared this video of the birds riding out the storm. just something to keep in mind if you ever need to use the bathroom there. https://t.co/kYplgXAQcU — Michael Rusch (@weeddude) October 10, 2026

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το CBS News, τα φλαμίνγκο βρήκαν προσωρινό καταφύγιο σε κλειστό χώρο στην Πάναμα Σίτι της Φλόριντα, την Παρασκευή (9/10), καθώς ο τυφώνας πλησίαζε τις ακτές της πολιτείας.

Το ασυνήθιστο στιγμιότυπο καταγράφηκε ενώ οι αρχές προειδοποιούσαν τους κατοίκους για επικίνδυνους ανέμους, πλημμύρες και άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Ο τυφώνας Ισαΐας σάρωσε τη Φλόριντα με ανέμους 170 χλμ./ώρα



Ο Ισαΐας έφτασε στις ακτές της Φλόριντα το βράδυ της Παρασκευής (9/10), κοντά στην πόλη Ντέστιν, ως τυφώνας κατηγορίας 2.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC), κατά την προσέγγισή του στην ξηρά συνοδευόταν από ανέμους ταχύτητας περίπου 170 χιλιομέτρων την ώρα.







Στην περιοχή Πάναμα Σίτι Μπιτς, η στάθμη του νερού καταγράφηκε περίπου 1,7 μέτρα πάνω από τη μέση στάθμη της υψηλότερης παλίρροιας, ενώ οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές.

Ο τυφώνας άρχισε να εξασθενεί γρήγορα μετά την είσοδό του στην ενδοχώρα, χάνοντας τα τροπικά χαρακτηριστικά του. Ωστόσο, οι έντονες βροχοπτώσεις και ο κίνδυνος πλημμυρών εξακολούθησαν να απειλούν περιοχές των νοτιοανατολικών ΗΠΑ.

Τέσσερις νεκροί και εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα



Σύμφωνα με το Associated Press, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το πέρασμα του Ισαΐα, δύο στη Φλόριντα και δύο στην Αλαμπάμα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν στέγες, προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια και ξερίζωσαν δέντρα, ενώ σχεδόν 900.000 καταναλωτές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα κατά τις πρώτες ώρες μετά το πέρασμα του τυφώνα.

Ο Ισαΐας ήταν ο πρώτος τυφώνας της περιόδου του 2026 στον Ατλαντικό, έπειτα από μια ασυνήθιστα ήσυχη χρονιά από πλευράς κυκλωνικής δραστηριότητας.

Την ίδια ώρα, στον Ειρηνικό Ωκεανό, ο τυφώνας Σάιμον (Simon) ενισχύθηκε στην κατηγορία 4, απειλώντας τις δυτικές ακτές του Μεξικού με καταρρακτώδεις βροχές, επικίνδυνες πλημμύρες και κατολισθήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Άννα Βίσση: Το «Κόντρα» στην κορυφή του Spotify μετά τη ρήξη με τον Καρβέλα

Πάολα: Η πρώτη εικόνα από το Voice στην καρέκλα του Γιώργου Μαζωνάκη