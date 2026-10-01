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Η Νατάσσα Μποφίλιου στο Παρίσι για τη συναυλία της Σελίν Ντιόν

μποφιλιου
clock 14:00 | 11/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Νατάσσα Μποφίλιου άφησε για λίγο τις δικές της sold-out εμφανίσεις και ταξίδεψε στο Παρίσι για τη συναυλία της Σελίν Ντιόν στη «Plenitude Arena».

Παράλληλα, η τραγουδίστρια  είχε την ευκαιρία να απολαύσει βόλτες και στιγμές χαλάρωσης στο Παρίσι, αξιοποιώντας την επίσκεψή της για να κάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

"Μια βδομάδα μετά, μια μέρα στο Παρίσι για την Celine. ΜΑΓΕΙΑ🫠



Υ.γ. Στη συναυλία κατάφερα να τραβήξω μόνο δυο βίντεο και δυο φωτογραφίες. Το έζησα αληθινά ", ήταν το σχόλιό της.

A post shared by Natassa Bofiliou (@natassabofiliouofficial)

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Νατάσσα Μποφίλιου Παρίσι σελίν ντιόν
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