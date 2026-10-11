Θεσσαλονίκη: Νεκρή 20χρονη μετά από κατανάλωση ναρκωτικών – Συνελήφθη ο φίλος της

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Συνελήφθη χθες (10-10-2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, 20χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, ο προαναφερόμενος βρισκόταν χθες τα ξημερώματα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ανατολική Θεσσαλονίκη μαζί με 20χρονη ημεδαπή φίλη του, όπου προμηθεύτηκαν από έτερο άγνωστο άτομο ποσότητα ναρκωτικής ουσίας (MDMA), την οποία έκαναν χρήση, με αποτέλεσμα η νεαρή να χάσει τις αισθήσεις της και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της πόλης, όπου απεβίωσε πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Στο «κόκκινο» το μεταναστευτικό με 17.000 αφίξεις - Στις 15/10 η δικαστική μάχη για το «Παλιό Ψυγείο»