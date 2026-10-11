ΕΛΜΕ Χανίων: Ζητά την άμεση απόσυρση της υπουργικής απόφασης για τις σχολικές εκδρομές

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Σε «γρίφο για δυνατούς λύτες» για τους Συλλόγους Διδασκόντων έχουν μετατραπεί οι σχολικές εξορμήσεις, μετά την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου του ΥΠΑΙΘΑ.

Αν και η διευκρινιστική εγκύκλιος της 5ης Οκτωβρίου προσπάθησε να απλουστεύσει κάπως τις διαδικασίες, το κύμα οργής των εκπαιδευτικών δεν λέει να κοπάσει.

Με ανακοίνωσή της η ΕΛΜΕ Χανίων κάνει λόγο για πλήρη παιδαγωγική ακαμψία και ζητούν εδώ και τώρα την απόσυρση της απόφασης, προειδοποιώντας ότι τα σχολεία κινδυνεύουν να «κλειδωθούν» μέσα στις τάξεις.

Η ανακοίνωση:

Πώς μια ευχάριστη δράση όπως οι σχολικές εκδρομές μπορεί να μετατραπεί σε μαρτύριο; Με την Υπουργική Απόφαση 109113/ΓΔ1 19-8-2026 «Εκπαιδευτικές δράσεις εκτός σχολικής μονάδας μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων», η οποία δείχνει εμφατικά πόσο μακριά από τη σχολική καθημερινότητα βρίσκονται οι αρμόδιοι του ΥΠΑΙΘΑ. Η διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης των εκπαιδευτικών επισκέψεων των σχολικών μονάδων αυστηροποιείται και γραφειοκρατικοποιείται σε τέτοιο βαθμό, που πρακτικά τις καθιστά ανέφικτες.

Συγκεκριμένα προβλέπει:

Συγκρότηση, με πρακτικό, τριμελούς επιτροπής (αρ.17), η οποία έχει υπό την ευθύνη της υλοποίηση και τον συντονισμό ΟΛΩΝ των εκπαιδευτικών δράσεων που απαιτούν μετακίνηση με μέσο μεταφοράς και μεριμνά για την ανάρτηση των σχετικών με τις εκδρομές ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Η τριμελής επιτροπή ελέγχει ότι πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) που υπογράφεται από τον/τη νόμιμο εκπρόσωπο του τουριστικού γραφείου περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του/της και στο πρόσωπο των ατόμων που θα διαθέσει για την εκτέλεση της σύμβασης οι λόγοι αποκλεισμού των στοιχείων ii, iii και vi και προσκομίζουν αντίγραφο γενικής ή άλλης ισχύουσας ή ισοδύναμης άδειας τουρισμού,

β)τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησής τους όπως και αντίγραφο της ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης ,

γ) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο σε ισχύ.

δ) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ,

ε) γενικό πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η.,

στ) αποδεικτικό καταχώρισης στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν. 4557/2018.

Αιτιολόγηση της επιλογής του προορισμού για την κάθε εκπαιδευτική δράση από το Σύλλογο Διδασκόντων. Άρα, διαρκής σύνταξη πρακτικού-ών, αλλά και έλεγχος της στοιχειώδους επιστημονικής δυνατότητας του/της εκπαιδευτικού να επιλέγει με παιδαγωγικά κριτήρια ακόμα και τις εξωσχολικές δράσεις της τάξης του!

Ανάρτηση για κάθε επίσκεψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας. Ο εκάστοτε Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών επιλέγει την πλέον συμφέρουσα προσφορά λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση ποιότητας-τιμής των παρεχόμενων υπηρεσιών και αιτιολογεί με Πρακτικό τόσο την επιλεγείσα, όσο και τις απορριφθείσες προσφορές!

Επιτόπιο τροχονομικό έλεγχο των λεωφορείων μεταφοράς από την Τροχαία, η οποία προσέρχεται μόνο αν αποσταλούν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά!

Ο/Η Υπεύθυνος/η της επίσκεψης και οι συνοδοί επιβλέπουν και την τήρηση των ορίων ταχύτητας του λεωφορείου!

Η Επιτροπή Οργάνωσης και Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Δράσεων σε συνεργασία με τον/την Υπεύθυνο/η της δράσης μεριμνούν έγκαιρα για τη λήψη αντιγράφων των απαιτούμενων αδειών νόμιμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών του τόπου επίσκεψης.

Ο/Η Υπεύθυνος/η της επίσκεψης ελέγχουν την καταλληλόλητα του χώρου υποδοχής!

Για φέτος, αυτός ο ετήσιος ή τετραμηνιαίος προγραμματισμός θα πρέπει να υποβάλλεται και για ενημέρωση στον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης της σχολικής μονάδας, ο οποίος δύναται να προβεί σε παρατηρήσεις και προτάσεις επί του προγραμματισμού, οι οποίες δεν δεσμεύουν τη σχολική μονάδα.

Μια ευχάριστη και δημιουργική πτυχή της σχολικής καθημερινότητας, ένα σημαντικό και απαραίτητο μέρος της παιδαγωγικής διαδικασίας, όπως είναι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, γίνεται ένας αβάσταχτος γραφειοκρατικός βραχνάς. Η "πολυ-εργαλειοποίηση" των εκπαιδευτικών, ο ανούσιος γραφειοκρατικός φόρτος, η συνεχής μετατόπιση ευθυνών στους εκπαιδευτικούς, το άγχος προσαρμογής και διευθέτησης των τυπικών προϋποθέσεων σε συνδυασμό με τον ήδη τεράστιο φόρτο εργασιών, επιτείνουν την ανασφάλεια, αναπαράγουν τον ρόλο των εκπαιδευτικών ως άβουλων εκτελεστών οδηγιών και συμβάλλουν περαιτέρω στην επαγγελματική εξουθένωση τους.

Ταυτόχρονα, καμία μνεία δεν γίνεται για το κόστος που επωμίζεται η φτωχή ή και άνεργη οικογένεια, ώστε να μπορέσει το παιδί της να συμμετάσχει στις εξωσχολικές δράσεις του σχολείου, ούτε επίσης, για το ότι οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εργαστούν υπερωρίες απλήρωτοι και εκτεθειμένοι. Προφανώς, άλλωστε, θα ήταν οξύμωρο να περιμένει κανείς από τους θιασώτες της πλήρους εμπορευματικοποίησης της εκπαίδευσης να θεσμοθετήσουν την υποχρέωση του κράτους να παρέχει δωρεάν τις εκδρομές σε όλα τα παιδιά.

Από όλα τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι τεράστιους κινδύνους εγκυμονεί η ανάληψη τέτοιων ευθυνών, όταν το ΥΠΑΙΘΑ και η Δίοικηση έχουν κάνει ξεκάθαρο ότι “νίπτουν τας χείρας των” για ό,τι συμβεί και “για όλα φταίνε οι εκπαιδευτικοί”. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι με μεγάλη ευκολία παραπέμπουν στα πειθαρχικά εκπαιδευτικούς, όχι μόνο για τη συνδικαλιστική τους δράση, αλλά και μετά από καταγγελίες τρίτων.

Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να περιοριστούν προς το παρόν σε περιπάτους, δράσεις και γενικά σε εκπαιδευτικές επισκέψεις χωρίς λεωφορείο, ωσότου το Υπουργείο πάρει πίσω την συγκεκριμένη (και στην πράξη ανεφάρμοστη) υπουργική απόφαση.

Διεκδικούμε την άμεση απόσυρση της Υπουργικής Απόφασης για τις εκπαιδευτικές εκδρομές/δράσεις.

Καμία εκπαιδευτική επίσκεψη που απαιτεί μετακίνηση με λεωφορείο δεν πρέπει να προγραμματιστεί.

Καλούμε το ΔΣ της ΟΛΜΕ και τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών να προχωρήσουν άμεσα σε αντίστοιχη απόφαση καθώς και συγκεκριμένες δράσεις για την αποτροπή εφαρμογής της σχετικής Υ.Α.

Απαιτούμε αναγκαία οικονομική μέριμνα με ανάληψη του κόστους από το κράτος ώστε κανένα παιδί να μη μένει εκτός σχολικών εκδρομών – δράσεων εξαιτίας των χρημάτων.

Ενιαίος κρατικός φορέας σχολικών μεταφορών, που θα πραγματοποιεί μεταφορές και



σε διάφορους αθλητικούς, πολιτιστικούς και άλλους χώρους

Τη θεσμοθέτηση ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που να αφορά τις σχολικές



εκδρομές, τη νομική προστασία των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση των καθηκόντων



τους.

Την καταβολή υπερωριακής απασχόλησης και την αποζημίωση εκτός έδρας για



τους/τις συνοδούς εκπαιδευτικούς.

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