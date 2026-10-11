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ΚΟΣΜΟΣ

Κατοικίδια στα νοσοκομεία: Όταν η αγάπη γίνεται θεραπεία (βίντεο)

Οι θεραπευτές που ρίχνουν την πίεση και διώχνουν τη κατάθλιψη
clock 13:56 | 11/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ενώ η Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη κρατά standard μια αυστηρή στάση, απαγορεύοντας τα κατοικίδια στα νοσοκομεία για λόγους υγιεινής, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Σαν Ζοάο στην Πορτογαλία προτείνει μια εναλλακτική οδό.

ο ευέλικτο μοντέλο του αποδεικνύει στην πράξη ότι η επαφή των ασθενών με τα ζώα τους προσφέρει τεράστια ψυχολογικά οφέλη, χωρίς να θυσιάζεται η ασφάλεια.

Πολλοί γιατροί τονίζουν ότι ο φόβος για ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις από τα κατοικίδια είναι συχνά υπερβολικός. Όταν εφαρμόζονται αυστηρά αλλά ρεαλιστικά πρωτόκολλα (έλεγχος εμβολιασμού, καθαριότητα, συγκεκριμένοι χώροι επίσκεψης), ο κίνδυνος εκμηδενίζεται.

Το παράδειγμα του Σαν Ζοάο δείχνει ότι η ιατρική φροντίδα μπορεί να γίνει πιο ανθρώπινη, συνδυάζοντας την επιστημονική ασφάλεια με τη συναισθηματική στήριξη που τόσο έχουν ανάγκη οι νοσηλευόμενοι.

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