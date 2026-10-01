Νομικού για τη φυγή της από το Πρωινό: «Πληγώθηκα και θύμωσα πολύ»

Η Δούκισσα Νομικού μίλησε στον Άντωνη Σρόιτερ και εξηγεί για πρώτη φορά τι την οδήγησε να αποχωρήσει από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα πριν από τέσσερα χρόνια.

Όπως εξήγησε, δεν έχει αφήσει ποτέ δουλειά στη μέση και χρειάστηκε να φτάσει σε ένα σημείο όπου αισθάνθηκε πως έπρεπε να προστατεύσει τον εαυτό της.

«Τόσα χρόνια που έφυγα από εκεί, πολύ συνειδητά είχα επιλέξει να μην αναφερθώ σε αυτό. Για να το κλείσουμε, επειδή δεν έχω απαντήσει και ποτέ μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, για να φύγω, ενώ θεωρώ πως είμαι πολύ καλή επαγγελματίας, σίγουρα κάτι δεν ήταν όπως θα έπρεπε να είναι. Σίγουρα πληγώθηκα πολύ, θύμωσα πολύ, στεναχωρήθηκα πολύ, απογοητεύτηκα πολύ και ένιωσα πως είχε έρθει στιγμή να βάλω τα όριά μου.

Δεν έχω αποχωρήσει και δεν έχω αφήσει ποτέ δουλειά στη μέση. Ήταν μια δύσκολη απόφαση. Επειδή δεν το συνηθίζω και θεωρώ ότι είμαι χαμηλών τόνων όλα αυτά τα χρόνια, δεν μου αρέσουν οι ίντριγκες, δεν προκαλώ, επομένως για να πάρω αυτή την απόφαση πάει να πει πως κάτι ξεπέρασε τα όρια για εμένα, χωρίς να θέλω να το προσωποποιήσω . Ένιωσα πως αυτό έπρεπε να κάνω για εμένα».

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