Ηράκλειο: Νέος κύκλος μαθημάτων Θεατρικού Παιχνιδιού για ενήλικες στη «Δια Δήμου… Μάθηση»

Σειρά μαθημάτων Θεατρικού Παιχνιδιού και Παιδαγωγικής Θεάτρου για ενήλικες διοργανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου, στο πλαίσιο του κύκλου δράσεων «Δια… Δήμου Μάθηση».

Η πρώτη συνάντηση των μαθημάτων που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της δημιουργικής έκφρασης, της επικοινωνίας και της προσωπικής ανάπτυξης μέσα από τη δύναμη του θεάτρου, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27/10 στις 18:00 στα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ανδρέου & Μαρίας Καλοκαιρινού (Μονής Αγκαράθου 9). Εμψυχώτρια της ομάδας είναι η Παιδαγωγός-Εμψυχώτρια Θεατρικού Παιχνιδιού και Παιδαγωγικής Θεάτρου με τη μέθοδο Λάκη Κουρεντζή, Μαρία Μαρουλίτα Σμυρνάκη.

Πρόκειται για ένα βιωματικό εργαστήρι που προσκαλεί τους συμμετέχοντες σε ένα δημιουργικό ταξίδι έκφρασης, φαντασίας, επικοινωνίας και συνεργασίας.

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Μέσα από θεατρικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων και ομαδικές δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν νέους τρόπους έκφρασης, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και να καλλιεργήσουν ουσιαστικούς κώδικες επικοινωνίας. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές, καλλιτέχνες και σε όλους όσοι επιθυμούν να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους, να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να συμμετάσχουν σε μια συλλογική εμπειρία μάθησης και δημιουργίας. Τα οφέλη του Θεατρικού Παιχνιδιού περιλαμβάνουν τη μείωση του άγχους, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, την καλλιέργεια της φαντασίας και την ανάπτυξη της ομαδικότητας.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από τον Νοέμβριο του 2026 έως τον Μάιο του 2027 και θα περιλαμβάνει 20 βιωματικές συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6934266201 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Η δράση εντάσσεται στη φιλοσοφία του προγράμματος «Δια Δήμου Μάθηση», το οποίο προάγει την ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση, τη δημιουργική απασχόληση και τη διά βίου μάθηση για όλους τους πολίτες. Η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή τη δημιουργική διαδρομή.

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