Δέματα: Νέο χαράτσι πριν από τη Black Friday και τα Χριστούγεννα

Με τη Black Friday και τις αγορές των Χριστουγέννων να βρίσκονται προ των πυλών, οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές βάζουν νέο φρένο στον ανεξέλεγκτο όγκο δεμάτων που καταφθάνουν καθημερινά από ασιατικές πλατφόρμες όπως το Temu και το Shein.

Μέχρι πρότινος, τα δέματα με αξία κάτω των 150 ευρώ απολάμβαναν πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς, καθεστώς που εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο οι ασιατικοί κολοσσοί του υπερ-γρήγορου εμπορίου.

Ως γνωστόν, από τον Ιούλιο ισχύει τελωνειακός δασμός 3 ευρώ ανά τεμάχιο, γεγονός που οδήγησε σε μεγάλη μείωση των μικροδεμάτων στην Ευρώπη από χώρες εκτός ΕΕ.

Στα 5 ευρώ ο λογαριασμός για δέματα από Shein και Temu

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε τον Σεπτέμβριο το τελικό «πράσινο φως» στη μεταρρύθμιση του τελωνειακού πλαισίου της ΕΕ, θεσπίζοντας ένα νέο, πανευρωπαϊκό τέλος διαχείρισης για τα μικροδέματα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Τα κράτη μέλη καλούνται να ξεκινήσουν την εφαρμογή της νέας χρέωσης το αργότερο έως την 1η Νοεμβρίου 2026, ακριβώς στην εκκίνηση της κρίσιμης εορταστικής περιόδου της Black Friday και των Χριστουγέννων.

Έτσι, το συνολικό πρόσθετο βάρος για τον καταναλωτή θα φτάσει αθροιστικά στα 5 ευρώ, συνδυάζοντας τον ισχύοντα δασμό των 3 ευρώ με το νέο τέλος διαχείρισης των 2 ευρώ.

Σε αντίθεση με τον δασμό των 3 ευρώ, το ποσό των 2 ευρώ δεν αποτελεί εμπορικό δασμό επί του προϊόντος αλλά ένα ειδικό διοικητικό τέλος διαχείρισης και ελέγχου.

Ο στόχος του είναι να αποζημιώσει τις τελωνειακές αρχές για τα τεράστια λειτουργικά και ελεγκτικά κόστη που επωμίζονται καθημερινά. Ο καταιγισμός δισεκατομμυρίων μικροδεμάτων έχει εξαντλήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι καλούνται να διενεργούν ελέγχους γνησιότητας, ασφάλειας υλικών και συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ήδη κάποιες χώρες, όπως η Ιταλία, η Ρουμανία και η Γαλλία, επέβαλαν δικά τους εθνικά τέλη διαχείρισης από την αρχή του 2026.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εναρμονίζει πλέον ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά, καθιστώντας το μέτρο υποχρεωτικό για όλα τα κράτη μέλη από την 1η Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την KPMG, tο καθεστώς αυτό θα λειτουργήσει ως μεταβατικό στάδιο μέχρι το 2028, οπότε αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία ο κεντρικός ψηφιακός κόμβος τελωνείων της ΕΕ, όπου τα δέματα θα υπόκεινται πλέον στους κανονικούς δασμολογικούς συντελεστές της κατηγορίας τους μαζί με το ενιαίο τέλος.

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