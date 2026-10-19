Φορολογικές δηλώσεις 2027: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή τους - Τι αλλάζει στον φόρο εισοδήματος

Τη Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2027 αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myAADE για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026.

Η καταληκτική ημερομηνία προβλέπεται να είναι σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η Πέμπτη, 15η Ιουλίου 2027, εάν δεν δοθεί παράταση. Ωστόσο, η προθεσμία για τους πολίτες που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και σε νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία δεν αναμένεται να είναι η 15η Ιουλίου και μένει να φανεί εάν θα είναι η 31η Ιουλίου 2027, όπως ίσχυε και το φορολογικό έτος 2025.

Οι τρόποι εξόφλησης του φόρου εισοδήματος



Σημειώνεται δε, πως ο φόρος εισοδήματος του φορολογικού έτους 2026 θα μπορεί να εξοφληθεί το 2027 με τους παρακάτω τρόπους από τους υπόχρεους. Αναλυτικά:

Εφάπαξ εξόφληση φόρου εισοδήματος με έκπτωση από 2% έως 4%



Όσοι αποπληρώσουν τον φόρο κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουν έκπτωση από 2% έως 4% ανάλογα με το πότε θα έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως, για να εξασφαλίσει κάποιος έκπτωση 4% στον φόρο εισοδήματος θα πρέπει να τον έχει εξοφλήσει εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου 2027, αφού προηγουμένως θα έχει υποβάλει τη φορολογική του δήλωση έως τις 30 Απριλίου 2027.

8 μηνιαίες δόσεις



Ο φόρος εισοδήματος θα μπορεί να αποπληρωθεί σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα και σε 8 μηνιαίες δόσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου θα πρέπει να γίνει στις 31 Ιουλίου 2027 και η τελευταία, η 8η δόση θα πρέπει να εξοφληθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2027.

Σε έως και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις μέσω της χρήσης πιστωτικής κάρτας



Ένας άλλος τρόπος για να πληρώσει κανείς τον φόρο εισοδήματος προς την Εφορία είναι τον εξοφλήσει και σε έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις μέσω της χρήσης πιστωτικής κάρτας.

Ειδικότερα, εάν κάποιος καταβάλλει τον φόρο σύμφωνα με τον αριθμό των μηναίων δόσεων μεταξύ 2 και 12, τότε θα έχει άμεση χρέωση είτε με το ½ είτε με το 1/3 είτε με το ¼ είτε με το 1/5 είτε με το 1/6 είτε με το 1/7 είτε με το 1/8 είτε με το 1/9 είτε με το 1/10 είτε με το 1/11 είτε με το 1/12 της οφειλής.

Η ένταξη του φόρου εισοδήματος σε 24 έντοκες μηνιαίες δόσεις



Τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τον φόρο εισοδήματος μέσω 24 έντοκων μηνιαίων δόσεων έχουν ορισμένοι φορολογούμενοι. Αυτό αφορά μόνο σε όσους θα έχουν ελάχιστη μηνιαία δόση του εισοδήματος 30 ευρώ και αυτό διότι στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν ποσά άνω των 390 ευρώ.

Ταυτόχρονα σημειώνεται πως, οι τόκοι στις μηνιαίες δόσεις της πάγιας ρύθμισης υπολογίζονται με ετήσια επιτόκια:

4,34% είναι εάν ο φορολογούμενος πληρώσει τον φόρο εισοδήματος σε έως 12 μηνιαίες δόσεις.



5,84% είναι εάν κάποιος εξοφλήσει τον φόρο εισοδήματος από 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις.



Ωστόσο, εάν ο πολίτης:

δεν πληρώσει εγκαίρως τη δόση μέσω της πάγιας ρύθμισης, τότε θα έχει μια προσαύξηση της τάξεως του 15%.



δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες δόσεις, τότε θα μείνει εκτός ρύθμισης. Και αυτό διότι αυτή θα ακυρωθεί και η οφειλή θα καταστεί ληξιπρόθεσμη.



Φόρος εισοδήματος: Ποιοι θα δουν αλλαγές



Αξίζει να σημειωθεί πως, συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων θα πληρώσουν λιγότερο φόρο εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2026 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2025, όπως αυτό προκύπτει από το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2027 που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή. Ειδικότερα, αυτό αφορά:

1.Τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες



Θεσπίζεται, από το φορολογικό έτος 2026 (φορολογικές δηλώσεις 2027) ένα πλαίσιο απαλλαγής από τις προσαυξήσεις του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η παρέμβαση αφορά στην απαλλαγή από ποσοστό:

10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας προσωπικού και



5% της διαφοράς του κύκλου εργασιών από τον μέσο όρο του αντίστοιχου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).



Βασικές προϋποθέσεις για να ισχύσουν τα παραπάνω είναι:

η διασύνδεση POS – ταμειακών μηχανών να είναι πλήρης,



να έχουν υποβληθεί τα σχετικά στοιχεία στο myDATA



να μην έχουν γίνει εργατικές ή φορολογικές παραβάσεις κατά την τελευταία πενταετία



να έχουν υποβληθεί εγκαίρως οι δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος



Aξίζει να σημειωθεί πως, για 156.000 ελεύθερους επαγγελματίες καταργούνται στις φορολογικές δηλώσεις του 2027 οι προσαυξήσεις στο τεκμαρτό εισόδημα που αφορούν τον τζίρο και τη μισθοδοσία προσωπικού.

Και μάλιστα τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δείχνουν πως, οι προσαυξήσεις λόγω κύκλου εργασιών ή μισθοδοσίας εργαζομένων αυξάνουν σημαντικά τον υπολογιζόμενο φόρο, καθώς για 24.000 φορολογούμενους η προσαύξηση είναι άνω των 2.000 ευρώ, αλλά για 3.000 η προσαύξηση είναι άνω των 10.000 ευρώ.

Ακόμη επισημαίνεται πως, η μείωση του τεκμηρίου ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος γίνεται αναλογικά με το ποσοστό συνιδιοκτησίας για εκμεταλλευτές ταξί (εξαιρούνται πλήρως τα ανήλικα τέκνα), δηλαδή όσα είναι έως 18 ετών.

Παράλληλα, επεκτείνεται η μείωση κατά 50% του τεκμηρίου σε ατομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων, ειδικά δε για τη Δυτική Μακεδονία έως 2.200 κατοίκων, εξαιρουμένων όσων βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων), με θετική επίδραση σε 131 νέους οικισμούς.

2.Τους αγρότες



Μηδενίζεται ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος για εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα έως 20.000 ευρώ.

Αυτό θα ισχύσει από το φορολογικό έτος 2026 και θα αφορά τα φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, με τουλάχιστον 50% του συνολικού εισοδήματός τους να προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Με την εν λόγω ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο για αγρότη χωρίς τέκνα αυξάνεται για εισόδημα στα 22.204 ευρώ από 8.633 ευρώ και το μέγιστο ετήσιο όφελος φόρου είναι 2.900 ευρώ. Το μέτρο αφορά σε 47.091 αγρότες (επί συνόλου 245.907), οι οποίοι συγκεντρώνουν το 56% του συνολικού αγροτικού εισοδήματος.

πηγή: enikonomia.gr

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