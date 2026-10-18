Συντάξεις: Πώς θα δοθούν οι αυξήσεις στις κύριες

Στο ποσό της σύνταξης που βρίσκεται εκτός Προσωπικής Διαφοράς πρόκειται να δοθεί η αύξηση στις κύριες συντάξεις, που εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 2,8% για το 2027.

Παρά την κατάργησή της, από 1.1.2027 και μετά, φαίνεται ότι η Προσωπική Διαφορά θα συνεχίσει να επιδρά, έστω και σε πολύ μικρότερο βαθμό, στις αυξήσεις των συντάξεων.

Ουσιαστικά, το ποσό που καλύπτει η Προσωπική Διαφορά, αν είναι μεγαλύτερο των 50 ευρώ, δεν θα απορροφήσει το ποσοστό της αύξησης που θα δοθεί με το νέο έτος.

Μόνο που, σε σύνολο περίπου 670.000 συνταξιούχων που έχουν απομείνει με θετική Προσωπική Διαφορά, οι περισσότεροι, πάνω από 506.000, έχουν τον συγκεκριμένο «κόφτη» πάνω από το όριο των 50 ευρώ. Άρα, εάν εφαρμοστεί στο ακέραιο η παλαιότερη διάταξη του «νόμου Κατρούγκαλου» (ν.4387/16 άρ. 14), όπως τροποποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο από τη σημερινή κυβέρνηση (ν.5259/26 αρ. 265), υπάρχει ο κίνδυνος να δοθούν αυξήσεις που δεν θα καλύπτουν το 100% της κύριας σύνταξης των δικαιούχων.

Με βάση τη διάταξη της τελευταίας νομοθετικής παρέμβασης, από την 1η Ιανουαρίου 2027: Η σύνταξη θα αυξηθεί κανονικά, σύμφωνα με το ποσοστό αύξησης που θα ισχύσει. Η αύξηση της σύνταξης δεν θα συμψηφίζεται με την Προσωπική Διαφορά, όπως τα προηγούμενα χρόνια.

Ωστόσο, η Προσωπική Διαφορά δεν θα αυξηθεί αυτομάτως κατά το ίδιο ποσοστό, αλλά θα παραμείνει στο ίδιο ποσό.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, για κύρια σύνταξη 1.500 ευρώ, με Προσωπική Διαφορά 150 ευρώ, η αύξηση την επόμενη χρονιά, θα δοθεί μόνο στα 1.350 ευρώ. Τα υπόλοιπα 150 ευρώ θα μείνουν αμετάβλητα, δηλαδή εκτός αύξησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Νέα τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Νεκρός οδηγός και δύο τραυματίες – Ανάμεσά τους ένα παιδί

Θάνατος Μαζωνάκη: Επήλθε από "κοκτέιλ" προποφόλης και μιδαζολάμης - Τι δείχνουν οι τοξικολογικές

Μεταναστευτικό: 479 άτομα παραμένουν σε Ιεράπετρα και Ηράκλειο