Τσιτσιπάς: Με ανατροπή και μεγάλη μάχη προκρίθηκε στους «16» του Almaty Open

Με μια δύσκολη νίκη, που χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια και ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία, ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξασφάλισε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Almaty Open, τουρνουά της σειράς ATP 250.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, Νο 39 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε του Αμερικανού Αλεξάνταρ Κοβάτσεβιτς, Νο 82, με 7-6(9), 6-3, 6-3, έπειτα από σχεδόν δύο ώρες αγώνα.

Το πρώτο σετ ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό, με τους δύο αθλητές να δίνουν μεγάλη μάχη μέχρι το τάι μπρέικ, όπου ο Τσιτσιπάς κατάφερε να επικρατήσει στις λεπτομέρειες. Η κατάκτηση του σετ αποδείχθηκε καθοριστική για τη συνέχεια, καθώς έδωσε στον Έλληνα πρωταθλητή την ευκαιρία να παίξει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Στα δύο επόμενα σετ, ο Τσιτσιπάς διατήρησε τον έλεγχο, βρήκε τις λύσεις απέναντι στον αντίπαλό του και έφτασε στην τελική επικράτηση, παίρνοντας το εισιτήριο για τη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Επόμενος αντίπαλος ο Μιχαΐλ Κουκούσκιν



Στη φάση των «16», ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Καζάκο Μιχαΐλ Κουκούσκιν, ο οποίος θα αγωνιστεί μπροστά στο κοινό της χώρας του. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στις 17:30.

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