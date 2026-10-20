ΠΑΣΟΚ: Με επιτυχία η εκδήλωση στο Ηράκλειο για το Ιδιωτικό Χρέος και την Πρώτη Κατοικία

Με απόλυτη επιτυχία και με αθρόα προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκε η ανοικτή πολιτική εκδήλωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στο Ξενοδοχείο Ibis Styles Heraklion Central, με θέμα: «Ιδιωτικό Χρέος – Κόκκινα Δάνεια - Προστασία Πρώτης Κατοικίας και Δανειοληπτών».

Σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια, οι συσσωρευμένες οφειλές και η οικονομική ανασφάλεια πιέζουν έντονα την καθημερινότητα των πολιτών, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής αποδεικνύει στην πράξη ότι βρίσκεται σταθερά στον παλμό της κοινωνίας, αφουγκραζόμενο τις πραγματικές ανάγκες των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η νομοθετική πρόταση που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, η οποία δίνει μια ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας στους πολίτες, εξασφαλίζοντας την προστασία της κύριας κατοικίας, της αγροτικής περιουσίας και την βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων την καθώς και τη δημιουργία δίκαιων και αποτελεσματικών μηχανισμών ρύθμισης οφειλών.

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Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό οι Βουλευτές Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ελένη Βατσινά και Φραγκίσκος Παρασύρης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Κινήματος για την ανακούφιση της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών φορέων.





Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν:

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Η Μιλένα Αποστολάκη, Βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών και Υπεύθυνη ΚΤΕ Οικονομίας με αρμοδιότητα τις Τράπεζες, το Ιδιωτικό Χρέος και την Προστασία των Δανειοληπτών, η οποία ανέδειξε το ζήτημα πολιτικά και κοινωνικά, θέτοντας ως προσωπικό και παραταξιακό στοίχημα τη διαμόρφωση ουσιαστικών λύσεων για τους πληττόμενους δανειολήπτες.

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Ο Δημήτρης Σπυράκος, Γραμματέας του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Καταναλωτών, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά, με την εμπειρία και την επάρκειά του, στην ανάπτυξη ενός γόνιμου και ουσιαστικού διαλόγου γύρω από τις αγωνίες της κοινωνίας για την διαχείριση των κόκκινων δανείων και την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Ηρακλείου εκφράζει τις θερμές και ειλικρινείς της ευχαριστίες στους εκπροσώπους των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων του τόπου, καθώς και στα εκατοντάδες μέλη και φίλους του Κινήματος που κατέκλυσαν την αίθουσα, δηλώνοντας δυναμικά το «παρών».

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Η μαζική συμμετοχή και ο ζωντανός διάλογος που ακολούθησε, επιβεβαιώνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Νομαρχιακής Επιτροπής στα δημόσια πράγματα του τόπου μας, καθώς και την απόλυτη ετοιμότητα των στελεχών μας να δώσουν τις μάχες που απαιτεί η κοινωνία.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με συγκεκριμένες προτάσεις, πολιτική εγρήγορση και συνεχή επαφή με τους πολίτες, συνεχίζει δυναμικά τον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας.

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