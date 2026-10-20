Κρήτη: Η Αστυνομία τίμησε τον προστάτη της Άγιο Αρτέμιο (εικόνες)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η 20η Οκτωβρίου έχει θεσμοθετηθεί με απόφαση της πολιτείας ως «Ημέρα της Αστυνομίας» ενώ παράλληλα και ως ημέρα που τιμάται ο προστάτης του Σώματος Άγιος Αρτέμιος.

Για το λόγο αυτό τελέστηκαν σήμερα (20.10.2026) το πρωί, δοξολογίες:

Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Image

Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων

Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου στον ΙερόΚαθεδρικόΝαό Αγίου Τίτου

Image

Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Άγιο Νικόλαο

Image

Στις δοξολογίες παρεβρέθηκαν οι τοπικές Αρχές και φορείς, αντιπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών ενώσεων του προσωπικού, καθώς και οι απόστρατοι του Σώματος.

Παράλληλα αναγνώστηκε η ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Απίστευτη κλοπή βρύσης από αυλή σπιτιού - Τρέχει άφθονο το νερό στο δρόμο

Κρήτη - μεταναστευτικό: Μπαράζ αφίξεων στα νότια - Εκατοντάδες άτομα σε λίγες ώρες

Ηράκλειο: Οργή για τους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΗ - Χρεώσεις-σοκ έως και 300 ευρώ στα νοικοκυριά!