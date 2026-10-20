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Κρήτη: Η Αστυνομία τίμησε τον προστάτη της Άγιο Αρτέμιο (εικόνες)

Αγιος Αρτέμιος ΕΛ.ΑΣ
clock 13:06 | 20/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η 20η Οκτωβρίου έχει θεσμοθετηθεί με απόφαση της πολιτείας ως «Ημέρα της Αστυνομίας» ενώ παράλληλα και ως ημέρα που τιμάται ο προστάτης του Σώματος Άγιος Αρτέμιος.

Για το λόγο αυτό τελέστηκαν σήμερα (20.10.2026) το πρωί, δοξολογίες:

Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Αγιος Αρτέμιος ΕΛ.ΑΣ

Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων

Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου στον ΙερόΚαθεδρικόΝαό Αγίου Τίτου

Αγιος Αρτέμιος ΕΛ.ΑΣ

Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Άγιο Νικόλαο

Αγιος Αρτέμιος ΕΛ.ΑΣ

Στις δοξολογίες παρεβρέθηκαν οι τοπικές Αρχές και φορείς, αντιπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών ενώσεων του προσωπικού, καθώς και οι απόστρατοι του Σώματος.

Παράλληλα αναγνώστηκε η ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

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