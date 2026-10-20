Κλάδεμα ελιάς "αλά ιταλικά": Η τεχνική που "απογειώνει" την παραγωγή ελιάς (βίντεο)

Στην Ιταλία, το κλάδεμα της ελιάς δεν βασίζεται στην παράδοση, αλλά σε επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους που στοχεύουν στη μέγιστη απόδοση με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
Η χώρα δίνει τεράστια σημασία στην τεχνική αυτή, διοργανώνοντας μάλιστα ετήσιους εθνικούς διαγωνισμούς κλαδέματος.
Η πιο διαδεδομένη και αναγνωρισμένη μέθοδος στη χώρα είναι το «Πολυκωνικό Κύπελλο» (Vaso Policonico).
Σύμφωνα με αυτήν, το δέντρο διαμορφώνεται με 3 έως 4 κύριους βραχίονες που αναπτύσσονται προς τα έξω και πάνω, σχηματίζοντας ανεξάρτητους κώνους με λεπτή κορυφή.
Η δομή αυτή επιτρέπει στο φως του ήλιου και στον αέρα να διεισδύουν ομοιόμορφα σε ολόκληρο το δέντρο.
Οι Ιταλοί ελαιοπαραγωγοί ακολουθούν τρεις βασικούς κανόνες:
• Διατήρηση χαμηλού ύψους: Τα δέντρα κρατιούνται χαμηλά για να διευκολύνεται η συγκομιδή και να μειώνονται τα εργατικά έξοδα.
• Προστασία της εσωτερικής βλάστησης: Σε αντίθεση με το παραδοσιακό «άδειασμα», οι Ιταλοί διατηρούν τα μικρά κλαδιά κοντά στον σκελετό, καθώς εκεί παράγονται οι καρποί.
• Ήπιες παρεμβάσεις: Αποφεύγουν το βαρύ κλάδεμα, το οποίο εξαντλεί το δέντρο και προκαλεί την εμφάνιση άγονων λαίμαργων βλαστών.
Το κλάδεμα πραγματοποιείται την άνοιξη, αφού περάσει ο κίνδυνος του παγετού, εξασφαλίζοντας τη γρήγορη επούλωση των πληγών και την υγιή ανάπτυξη του ελαιώνα.
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