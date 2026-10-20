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Κλάδεμα ελιάς "αλά ιταλικά": Η τεχνική που "απογειώνει" την παραγωγή ελιάς (βίντεο)

κλαδεμα ελιας
clock 11:47 | 20/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην Ιταλία, το κλάδεμα της ελιάς δεν βασίζεται στην παράδοση, αλλά σε επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους που στοχεύουν στη μέγιστη απόδοση με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Η χώρα δίνει τεράστια σημασία στην τεχνική αυτή, διοργανώνοντας μάλιστα ετήσιους εθνικούς διαγωνισμούς κλαδέματος.

Η πιο διαδεδομένη και αναγνωρισμένη μέθοδος στη χώρα είναι το «Πολυκωνικό Κύπελλο» (Vaso Policonico).

Σύμφωνα με αυτήν, το δέντρο διαμορφώνεται με 3 έως 4 κύριους βραχίονες που αναπτύσσονται προς τα έξω και πάνω, σχηματίζοντας ανεξάρτητους κώνους με λεπτή κορυφή.

κλαδεμα ελιας

Η δομή αυτή επιτρέπει στο φως του ήλιου και στον αέρα να διεισδύουν ομοιόμορφα σε ολόκληρο το δέντρο.

Οι Ιταλοί ελαιοπαραγωγοί ακολουθούν τρεις βασικούς κανόνες:



• Διατήρηση χαμηλού ύψους: Τα δέντρα κρατιούνται χαμηλά για να διευκολύνεται η συγκομιδή και να μειώνονται τα εργατικά έξοδα.

• Προστασία της εσωτερικής βλάστησης: Σε αντίθεση με το παραδοσιακό «άδειασμα», οι Ιταλοί διατηρούν τα μικρά κλαδιά κοντά στον σκελετό, καθώς εκεί παράγονται οι καρποί.

• Ήπιες παρεμβάσεις: Αποφεύγουν το βαρύ κλάδεμα, το οποίο εξαντλεί το δέντρο και προκαλεί την εμφάνιση άγονων λαίμαργων βλαστών.

Το κλάδεμα πραγματοποιείται την άνοιξη, αφού περάσει ο κίνδυνος του παγετού, εξασφαλίζοντας τη γρήγορη επούλωση των πληγών και την υγιή ανάπτυξη του ελαιώνα.

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