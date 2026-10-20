Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Βαρδάκης - Τι δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη

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Την απόφασή του να αποδεχθεί την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, μετά την παραίτησή του Χάρη Μαμουλάκη, ανακοίνωσε μέσω του Ράδιο Κρήτη ο Σωκράτης Βαρδάκης. Μιλώντας στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ξεκαθάρισε τους λόγους της επιστροφής του, τονίζοντας ότι κίνητρό του αποτελεί αποκλειστικά η επίλυση των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας.

«Η έδρα ανήκει στο κόμμα, δεν είναι προίκα κανενός»

Απαντώντας σε όσους επικρίνουν ή σχολιάζουν τις εσωκομματικές ανακατατάξεις, ο Σωκράτης Βαρδάκης υπογράμμισε τη θεσμική του προσήλωση στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Όπως υπενθύμισε, όταν εξελέγη για πρώτη φορά με τον ΣΥΡΙΖΑ, υπέγραψε δήλωση ότι η βουλευτική έδρα ανήκει στο κόμμα

και «δεν αποτελεί προίκα κανενός».

Παράλληλα, επεσήμανε το χρέος απέναντι στους ψηφοφόρους του:

«Οι άνθρωποι που με τίμησαν με την ψήφο τους στις τελευταίες εκλογές έχουν την αξίωση να υπηρετήσω τον σκοπό για τον οποίο με επέλεξαν. Δεν πρόκειται να τους προδώσω».

Σκληρή γλώσσα για τους ανεξάρτητους βουλευτές

Ο κ. Βαρδάκης δεν μάσησε τα λόγια του για το τρέχον πολιτικό σκηνικό στο Κοινοβούλιο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για το κύμα αποχωρήσεων. Αναφερόμενος στους ανεξάρτητους βουλευτές —οι οποίοι πλέον αριθμούν τους 51— τόνισε χαρακτηριστικά πως ορισμένοι «εγκαταλείπουν το καράβι σαν τα ποντίκια»

αντί να παραμείνουν για να το σώσουν.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι δεν αντιμετωπίζει το βουλευτικό αξίωμα ως επάγγελμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην πολιτευτεί στο μέλλον: «Το αν θα είμαι ξανά υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, δεν το ξέρω»

, δήλωσε με ειλικρίνεια.

Η σχέση με τον Τσίπρα και η επόμενη μέρα της Αριστεράς

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα

, χαρακτηρίζοντάς τον καλό του φίλο και «μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο για τη χώρα», εξαίροντας τη στάση του να παραδώσει τη δική του έδρα. Διευκρίνισε, ωστόσο, με νόημα ότι «αυτό δεν σημαίνει πως συμφωνούμε σε όλα»

.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σωκράτης Βαρδάκης επανέλαβε την πάγια πολιτική του θέση για την ανάγκη συμπόρευσης όλων των προοδευτικών δυνάμεων

ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Αντίστροφη μέτρηση για την ορκωμοσία

Όσον αφορά τις εσωκομματικές αντιδράσεις, ο κ. Βαρδάκης ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δέχεται μόνο ευχές από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Η επίσημη επάνοδός του στα έδρανα της Βουλής των Ελλήνων

αναμένεται στα τέλη της εβδομάδας. Ο κ. Βαρδάκης εκτίμησε ότι την Πέμπτη ή την Παρασκευή θα λάβει την επίσημη πρόσκληση από τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη

, προκειμένου να μεταβεί στο Κοινοβούλιο για την προγραμματισμένη ορκωμοσία του.

Ακούστε τη συνέντευξη του κ. Βαρδάκη στο Ράδιο Κρήτη

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