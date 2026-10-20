ΟΦΗ – Λεβερκούζεν: Άνοιξε και η Θύρα 16 του Παγκρητίου λόγω αυξημένης ζήτησης εισιτηρίων

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των φιλάθλων του ΟΦΗ για την αναμέτρηση της Πέμπτης (22/10-19:45) με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Η ζήτηση για εισιτήρια είναι ιδιαίτερα αυξημένη (έχουν διατεθεί περισσότερα από 14.000), με τις διαθέσιμες θέσεις στις θύρες που είχαν αρχικά ανοίξει να οδεύουν προς εξάντληση.

Μπροστά σε αυτή την εξέλιξη, η ΠΑΕ ΟΦΗ αποφάσισε να ανοίξει και τη Θύρα 16 (με τιμή εισιτηρίου στα 15 ευρώ) του Παγκρητίου Σταδίου, προκειμένου να εξυπηρετήσει περισσότερους φιλάθλους που θέλουν να βρεθούν στις εξέδρες για το μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Η κινητοποίηση του κόσμου δείχνει την επιθυμία των φίλων της κρητικής ομάδας να στηρίξουν από κοντά τον ΟΦΗ σε μια σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Με το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο, τα νέα διαθέσιμα εισιτήρια αναμένεται να έχουν μεγάλη ζήτηση.

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