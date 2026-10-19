Γερμανικά Μ.Μ.Ε: Το «αμυντικό οχυρό» του ΟΦΗ που προβληματίζει τη Λεβερκούζεν

Το ενδιαφέρον των γερμανικών μέσων στρέφεται στην Κρήτη και στην αναμέτρηση του ΟΦΗ με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η γερμανική ομάδα φτάνει στο Ηράκλειο με δύο νίκες στα δύο πρώτα παιχνίδια της στη διοργάνωση. Ωστόσο, η εντός έδρας ήττα της Χόφενχαϊμ από τον ΟΦΗ με 2-0, στην πρεμιέρα της ευρωπαϊκής League Phase, αποτελεί ένα αποτέλεσμα που δεν περνά απαρατήρητο στη Γερμανία.

Το βασικό ερώτημα των Γερμανικών Μ.Μ.Ε για τη Λεβερκούζεν είναι αν θα καταφέρει να βρει τις λύσεις απέναντι σε μια ομάδα που έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να αξιοποιήσει την αμυντική της οργάνωση, να περιμένει την κατάλληλη στιγμή και να χτυπήσει στην αντεπίθεση.

WDR: «Αμυντικό οχυρό στην Κρήτη»

Το πιο χαρακτηριστικό δημοσίευμα που εντοπίστηκε είναι εκείνο του γερμανικού δημόσιου δικτύου WDR, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 16 Οκτωβρίου, με τίτλο «Defensives Bollwerk auf Kreta», δηλαδή «Αμυντικό οχυρό στην Κρήτη».

Το WDR αναφέρεται στην αναμέτρηση της Λεβερκούζεν με τον ΟΦΗ και υπογραμμίζει ότι οι Γερμανοί δεν πρέπει να παρασυρθούν από τη θεωρητική διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων.

Το δημοσίευμα θυμίζει το 2-0 του ΟΦΗ απέναντι στη Χόφενχαϊμ, εξηγώντας ότι η γερμανική ομάδα δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει ουσιαστικές ευκαιρίες απέναντι στην οργανωμένη άμυνα των Κρητικών. Ο ΟΦΗ βρήκε τον δρόμο προς τη νίκη με ένα γκολ σε αντεπίθεση και ένα ακόμη από στατική φάση.

Το συμπέρασμα του WDR είναι σαφές: η Λεβερκούζεν θα χρειαστεί μεγαλύτερη δημιουργικότητα από εκείνη που παρουσίασε η Χόφενχαϊμ, προκειμένου να ξεπεράσει το εμπόδιο του κυπελλούχου Ελλάδας.

Η συγκεκριμένη αναφορά έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς παρουσιάζει τον ΟΦΗ όχι απλώς ως έναν αντίπαλο με χαμηλό μπάτζετ, αλλά ως μια ομάδα που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όταν εφαρμόζει με συνέπεια το αγωνιστικό της πλάνο.

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