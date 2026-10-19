Πώς να ψήσεις ζουμερά μπιφτέκια, μπριζόλες και τραγανές πανσέτες στον φούρνο

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Δεν χρειάζεται απαραίτητα ψησταριά για να απολαύσεις καλοψημένα κρεατικά με ροδοκοκκινισμένη κρούστα και ζουμερό εσωτερικό. Με τη σωστή προετοιμασία και μερικά απλά μυστικά, ο οικιακός φούρνος μπορεί να προσφέρει ένα ιδιαίτερα γευστικό αποτέλεσμα.

Το άρωμα των κάρβουνων δεν μπορεί να αναπαραχθεί πλήρως, ωστόσο η σωστή θερμοκρασία, η κατάλληλη τοποθέτηση των κρεατικών και ο έλεγχος του χρόνου ψησίματος κάνουν τη διαφορά.

Το πρώτο βήμα είναι η σωστή προθέρμανση

Πριν τοποθετήσουμε το κρέας στον φούρνο, φροντίζουμε να έχει προθερμανθεί καλά. Έτσι, το ψήσιμο ξεκινά ομοιόμορφα και δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες για να ροδίσει η επιφάνεια.

Εξίσου σημαντικό είναι να μην στριμώχνουμε τα κομμάτια μέσα στο ταψί. Όταν βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους, συγκεντρώνεται υγρασία και δυσκολεύεται το ρόδισμα. Τα απλώνουμε σε μία στρώση, αφήνοντας κενά ανάμεσά τους.

Το μυστικό για τραγανές πανσέτες

Για πιο ξεροψημένες πανσέτες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σχάρα πάνω από ένα ταψί, ώστε το λίπος να απομακρύνεται και το κρέας να μην ψήνεται μέσα στα υγρά του.

Οι λεπτές φέτες μπορούν να ψηθούν ενδεικτικά στους 200°C στον αέρα για περίπου 20 λεπτά, ανάλογα πάντα με το πάχος τους και τον φούρνο. Οι πιο χοντρές πανσέτες χρειάζονται διαφορετικό χρόνο.

Για περισσότερη γεύση, μπορούμε να τις μαρινάρουμε με μουστάρδα, ελαιόλαδο, ξύδι, σκόρδο, ρίγανη και θυμάρι. Λίγη καπνιστή πάπρικα προσθέτει επίσης μια διακριτική καπνιστή νότα.

Πώς θα παραμείνουν ζουμερά τα μπιφτέκια

Η υφή των μπιφτεκιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα υλικά και το ζύμωμα. Λίγο λίπος στον κιμά και ψωμί μουλιασμένο και καλά στυμμένο μπορούν να βοηθήσουν ώστε να παραμείνουν μαλακά μετά το ψήσιμο.

Δεν χρειάζεται υπερβολικό ζύμωμα, ενώ καλό είναι όλα τα μπιφτέκια να έχουν παρόμοιο μέγεθος και πάχος, για να ψηθούν ομοιόμορφα.

Κατά τη διάρκεια του ψησίματος αποφεύγουμε να τα πιέζουμε με τη σπάτουλα, καθώς έτσι χάνουν μέρος των υγρών τους. Τα γυρίζουμε προσεκτικά, όταν έχουν σταθεροποιηθεί.

Τι χρειάζονται οι μπριζόλες

Το πάχος και το είδος του κρέατος καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον χρόνο ψησίματος. Πριν από το ψήσιμο, σκουπίζουμε την επιφανειακή υγρασία και προσθέτουμε τα καρυκεύματα που προτιμάμε.

Χρειάζεται προσοχή ώστε να αποκτήσουν χρώμα χωρίς να στεγνώσουν στο εσωτερικό. Για τον έλεγχο της ασφάλειας του ψησίματος, ιδιαίτερα στα μπιφτέκια, ένα θερμόμετρο τροφίμων είναι πιο αξιόπιστο από την εξωτερική εμφάνιση.

Το γκριλ για την τελική κρούστα

Αν τα κρεατικά έχουν σχεδόν ψηθεί αλλά χρειάζονται λίγο ακόμη ρόδισμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το γκριλ για σύντομο χρονικό διάστημα. Χρειάζεται συνεχής επίβλεψη, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να κάψουν γρήγορα την επιφάνεια, ιδιαίτερα όταν η μαρινάδα περιέχει μέλι ή ζάχαρη.

Τέλος, δεν βγάζουμε όλα τα κρεατικά ταυτόχρονα, καθώς κάθε είδος και κάθε κομμάτι χρειάζεται διαφορετικό χρόνο. Αφήνουμε το ψημένο κρέας να σταθεί για λίγα λεπτά πριν το σερβίρουμε, ώστε να διατηρήσει καλύτερα τους χυμούς του.

Με σωστή προετοιμασία, προσεκτικό ψήσιμο και λίγη υπομονή, μπορούμε να ετοιμάσουμε στον φούρνο μια απολαυστική ποικιλία με ζουμερά μπιφτέκια, μαλακές μπριζόλες και πανσέτες με τραγανές άκρες.

Πηγή φωτογραφίας: unsplash.com

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