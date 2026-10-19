ΕΛΜΕΠΑ: Ημέρα Υποδοχής Πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών 2026 (εικόνες)

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) καλωσόρισε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, στο Αμφιθέατρο του Κλειστού Αθλητικού Κέντρου «Μάρκος Καραναστάσης», στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου, τη νέα γενιά φοιτητών και φοιτητριών του, στο πλαίσιο της «Ημέρας Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών 2026», σε μια εκδήλωση με μεγάλη συμμετοχή, αφιερωμένη στην ενημέρωση, τη γνωριμία και την ομαλή ένταξή τους στη νέα ακαδημαϊκή τους κοινότητα.

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Η Ημέρα Υποδοχής σχεδιάστηκε και συντονίστηκε από το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και αποτέλεσε για τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες μια πρώτη ουσιαστική ευκαιρία γνωριμίας με το Πανεπιστήμιο, τις ακαδημαϊκές και διοικητικές υπηρεσίες του, τις παροχές και τις δομές υποστήριξης, καθώς και τις δυνατότητες συμμετοχής σε δράσεις πολιτισμού, αθλητισμού, τεχνολογίας, εθελοντισμού και εξωστρέφειας που πλαισιώνουν τη φοιτητική ζωή στο ΕΛΜΕΠΑ.

Η επίσημη έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε με τον χαιρετισμό του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Καθηγητή Νεκτάριου Παπαδογιάννη, ο οποίος καλωσόρισε θερμά τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες και τους συνεχάρη για την επιτυχία τους. Στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στη νέα περίοδο που ξεκινά στη ζωή τους, επισημαίνοντας ότι το ΕΛΜΕΠΑ επενδύει στην ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, αλλά και στη στήριξη των φοιτητών του, και τους παρότρυνε να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρει το Πανεπιστήμιο, να συμμετέχουν ενεργά στη φοιτητική ζωή και να θέτουν υψηλούς στόχους για την ακαδημαϊκή και προσωπική τους εξέλιξη.

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(ο πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ Νεκτάριος Παπαδογιάννης)

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, εκ μέρους της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ο Πρωτοπρεσβύτερος και Εφημέριος της Ενορίας Εσταυρωμένου π. Ιωάννης Παπαθεοχάρης, από την Περιφέρεια Κρήτης η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος στον Τομέα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον Τομέα της Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Ματαλλιωτάκης, καθώς και από τον Δήμο Ηρακλείου, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Διασύνδεσης με τα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα, Νίκος Κονταράκης.

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η απονομή, από τον Πρύτανη, τιμητικών επαίνων στους πρώτους σε σειρά εισαγωγής φοιτητές και φοιτήτριες των Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ, σε αναγνώριση της προσπάθειας και της επίδοσής τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Με την απονομή των επαίνων, το Πανεπιστήμιο τίμησε την επιτυχία των νέων μελών της ακαδημαϊκής του κοινότητας και τους ευχήθηκε μια δημιουργική και επιτυχημένη πορεία στις σπουδές τους.

Ακολούθησε η παρουσίαση των βασικών παροχών, υπηρεσιών και δυνατοτήτων που βρίσκονται στη διάθεση των φοιτητών και φοιτητριών καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι πρωτοετείς ενημερώθηκαν για ζητήματα φοιτητικής μέριμνας και ακαδημαϊκής υποστήριξης, για τις υπηρεσίες πληροφόρησης και πρόσβασης στη γνώση, τη διεθνή κινητικότητα, τη συμβουλευτική υποστήριξη των φοιτητών, καθώς και για τις δυνατότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων και ενεργού συμμετοχής στην πανεπιστημιακή ζωή.

Παράλληλα, στο φουαγιέ του Κλειστού Γυμναστηρίου «Μάρκος Καραναστάσης», αναπτύχθηκαν σημεία ενημέρωσης και πραγματοποιήθηκαν δράσεις γνωριμίας και δικτύωσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους νέους φοιτητές και φοιτήτριες να συνομιλήσουν με εκπροσώπους υπηρεσιών, φοιτητικών, πολιτιστικών, αθλητικών, τεχνολογικών και εθελοντικών ομάδων, καθώς και συνεργαζόμενων φορέων. Το πρόγραμμα πλαισιώθηκε από πολιτιστικές δράσεις και παρουσίαση παραδοσιακών χορών, ενώ η μουσική από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό του ΕΛΜΕΠΑ συνέβαλε στη ζωντανή και γιορτινή ατμόσφαιρα της ημέρας.

Λόγω των καιρικών συνθηκών, το προγραμματισμένο διαδραστικό QR Game δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί. Η κλήρωση των δώρων που προβλεπόταν στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο καλωσορίζει θερμά τη νέα γενιά φοιτητών και φοιτητριών στην πανεπιστημιακή του κοινότητα και τους εύχεται μια δημιουργική και γόνιμη ακαδημαϊκή διαδρομή, γεμάτη γνώσεις, εμπειρίες και επιτυχίες, ενθαρρύνοντάς τους να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις και στις ευκαιρίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο.

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