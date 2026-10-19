Τσιτσιπάς: Ανέβηκε στην 39η θέση της παγκόσμιας κατάταξης

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκε τέσσερα σκαλοπάτια αυτή την εβδομάδα και βρίσκεται πλέον στην 39η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η διεθνής ομοσπονδία τένις των ανδρών (ATP).



Ο 27χρονος πρωταθλητής έχει 1.330 βαθμούς και πλησιάζει στο μεγάλο στόχο του για φέτος, που είναι να ολοκληρώσει τη σεζόν σε μια θέση η οποία θα τον φέρει στους στους πρώτους «32» του πρώτου Grand Slam του 2027, του Australian Open, τον Ιανουάριο στη Μελβούρνη.



Στο μεταξύ ο Στέφανος Σακελλαρίδης σημείωσε προσωπικό ρεκόρ, ανεβαίνοντας δύο σκαλοπάτια και στο Νο 133 του κόσμου. Στην κορυφή παραμένει σταθερά ο Γιανίκ Σίνερ, με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, τον θριαμβευτή του US Open, να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και τον Κάρλος Αλκαράθ να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα. Η πρώτη δεκάδα στον κόσμο:





1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 10.950 βαθμοί

2. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 10.070

3. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 5.610

4. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 4.720

5. Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 3.660

6. Φλάβιο Κομπόλι (Ιταλία) 3.640

7. Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς) 3.590

8. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.430

9. Φράνσις Τιαφόε (ΗΠΑ) 3.380

10. Αρτουρ Φις (Γαλλία) 3.325

...

39. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 1.330

...

133. Στέφανος Σακελλαρίδης (ΕΛΛΑΔΑ) 420

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ