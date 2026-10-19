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GOSSIP - LIFESTYLE

Σίντι Κρόφορντ: Η πρώτη ανάρτησή της μετά τον θάνατο του 27χρονου γιου της

cindy
clock 10:00 | 19/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σχεδόν έναν μήνα μετά την απώλεια του γιου της,Πρίσλεϊ, η Σίντι Κρόφορντ έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram.

Η ίδια μοιράστηκε δημόσια τον πόνο της οικογένειας για την απώλεια, μέσα από μια ανάρτηση που συνυπέγραψαν ο σύζυγός της, Ράντι Γκέρμπερ, και η κόρη τους, Κάια.

«Είμαστε βαθιά συντετριμμένοι από την απώλεια του αγαπημένου μας γιου και αδελφού. Αισθανόμαστε ευλογημένοι που είχαμε τον Πρίσλεϊ στη ζωή μας για 27 χρόνια.Ήταν μια γλυκιά, όμορφη ψυχή, που αγαπούσε και αγαπήθηκε και θα συνεχίσει να αγαπιέται για πάντα. Είμαστε τόσο περήφανοι για τον τρόπο με τον οποίο πορεύτηκε σε αυτόν τον κόσμο, με καλοσύνη και ευαισθησία. Είμαστε ευγνώμονες για το κύμα αγάπης και υποστήριξης από τόσους ανθρώπους που γνωρίζουν και αγαπούν την οικογένειά μας, αλλά και από αγνώστους που συμμερίζονται τον πόνο μας.

Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, γλυκό μας αγόρι. Θα σε αγαπάμε για πάντα. Μαμά, μπαμπάς και Κάια», έγραψε χαρακτηριστικά.

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