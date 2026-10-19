Στρατιωτικός σκοτώθηκε σε επίδειξη κατάβασης με σχοινί – Έπεσε από την οροφή γηπέδου μπροστά σε 23.000 θεατές

Μέλος των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ έχασε τη ζωή του μετά από πτώση, καθώς κατέβαινε με σχοινί από την οροφή του γηπέδου στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου, πριν από αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Σαν Αντόνιο (UTSA). Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης τιμής προς τις ένοπλες δυνάμεις και τους βετεράνους, πριν από τον αγώνα με το Ναυτικό.

Σύμφωνα με τη Δημόσια Υπηρεσία Πληροφόρησης της αεροπορικής βάσης Νέλις, ο στρατιωτικός ανήκε στην 6η Μοίρα Εκπαίδευσης Μάχης, και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου και κατέληξε.

Η ταυτότητά του δεν έχει γίνει γνωστή. Έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον άνδρα, με στολή μάχης, να κατεβαίνει γρήγορα προς το έδαφος με τα πόδια πρώτα. Η πτώση σημειώθηκε μπροστά στους φιλάθλους που βρίσκονταν στις εξέδρες, ενώ κοντά στο σημείο ήταν συγκεντρωμένη μπάντα. Ο στρατιωτικός έλαβε πρώτες βοήθειες στον αγωνιστικό χώρο επί αρκετά λεπτά και μεταφέρθηκε με φορείο.

Pregame joy turns to grief: Service member dies in Alamodome fall before UTSA–Navy kickoff The military officer — part of the rappel team from Detachment 2 of the 6th Combat Training Squadron, headquartered at Nellis Air Force Base, Nevada — fell during a rappelling demonstration — Steve Gruber (@stevegrubershow) October 18, 2026

Ο άνδρας ήταν ένας από τους τέσσερις στρατιωτικούς που επρόκειτο να συμμετάσχουν στην επίδειξη κατάβασης με σχοινί πριν από τον αγώνα. Σύμφωνα με ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας, οι συμμετέχοντες ανήκουν σε ομάδα ειδικών που εντάσσονται σε μονάδες του Στρατού και των Πεζοναυτών και βοηθούν στην κατεύθυνση αεροπορικών και πυροβολικού πλήγματος από προωθημένες θέσεις στο έδαφος. Η εκπαίδευσή τους περιλαμβάνει γρήγορη κάθοδο με σχοινί, ορισμένες φορές από ελικόπτερα που βρίσκονται σε ύψος 100 ποδιών (περίπου 30 μέτρων) ή και περισσότερο.

Ο αγώνας στο Αλαμοντόουμ, τον οποίο η UTSA κέρδισε με 38-34, καθυστέρησε περίπου 10 λεπτά. Σε ανακοίνωσή του μετά το παιχνίδι, το πανεπιστήμιο εξέφρασε τη «βαθιά του λύπη» για το περιστατικό και τη στήριξή του στον στρατιώτη, την οικογένειά του και τους συναδέλφους του, ενώ πρόσφερε και στοιχεία επικοινωνίας για υπηρεσίες συμβουλευτικής προς τους φοιτητές.

Ο προπονητής της UTSA, Τζεφ Τρέιλορ, χαρακτήρασε το δυστύχημα «τραγικό».

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