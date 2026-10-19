Ηράκλειο: Όργιο παράνομης στάθμευσης σε πεζόδρομους (εικόνες)

Γνώριμες εικόνες παρανομίας κατέγραψε αναγνώστης του ekriti από το κέντρο του Ηρακλειου, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.
Ο πεζόδρομος της Μιλάτου και οι πέριξ αυτής, γέμισαν παρκαρισμένα αυτοκίνητα.
Γνώριμες εικόνες, που όμως δεν λένε να αλλάξουν. Στο ερώτημα "πού είναι η Δημοτική Αστυνομία;", η απάντηση είναι "το ωράριο των δημοτικών αστυνομικών σταματά στις 10 το βράδυ"...
Δείτε εικόνες
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Κρήτη: Εντοπισμός 42 μεταναστών στον Λέντα – Επιχείρηση της Frontex και του Λιμενικού για έναν αγνοούμενο
Κρήτη: Σχεδόν μισό κιλό κάνναβη στο σπίτι του - Χειροπέδες σε 21χρονο
«Καζάνι που βράζει» η Γαλλία: Στο στόχαστρο η κυβέρνηση Μακρόν, φόβοι για νέο κύμα βίαιων διαδηλώσεων