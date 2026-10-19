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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Όργιο παράνομης στάθμευσης σε πεζόδρομους (εικόνες)

παρκάρισμα πεζόδρομος
clock 09:40 | 19/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Γνώριμες εικόνες παρανομίας κατέγραψε αναγνώστης του ekriti από το κέντρο του Ηρακλειου, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.

Ο πεζόδρομος της Μιλάτου και οι πέριξ αυτής, γέμισαν παρκαρισμένα αυτοκίνητα. 

Γνώριμες εικόνες, που όμως δεν λένε να αλλάξουν. Στο ερώτημα "πού είναι η Δημοτική Αστυνομία;", η απάντηση είναι "το ωράριο των δημοτικών αστυνομικών σταματά στις 10 το βράδυ"... 

Δείτε εικόνες

παρκάρισμα πεζόδρομος
παρκάρισμα πεζόδρομος
παρκάρισμα πεζόδρομος

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