Νέο φορολογικό νομοσχέδιο: Μειώσεις φόρων, επενδυτικός κουμπαράς και πακέτο ενισχύσεων

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Σε καθεστώς δημόσιας διαβούλευσης —η οποία θα ολοκληρωθεί την 1η Νοεμβρίου 2026 με στόχο την άμεση ψήφισή του εντός του ίδιου μήνα— τέθηκε το ολοκληρωμένο νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με εφαρμογή στα έτη 2026 και 2027.

Στο πεδίο των φορολογικών συντελεστών, από το φορολογικό έτος 2027 (με άμεση εφαρμογή για τους μισθωτούς από την 1η Ιανουαρίου 2027), καθιερώνεται μηδενικός φορολογικός συντελεστής (0%) έως τα 20.000 ευρώ για τους τρίτεκνους. Από τους 152.000 φορολογούμενους της κατηγορίας που υπερβαίνουν το αφορολόγητο, οι 87.000 θα δουν σημαντική ελάφρυνση, καθώς το όριο εκτινάσσεται από τα 14.364 ευρώ στα 25.364 ευρώ.

Αντίστοιχη ρύθμιση προβλέπεται για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπου ο συντελεστής μηδενίζεται έως τα 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 2026 (δηλώσεις 2027). Περίπου 47.000 αγρότες (σε σύνολο 246.000) θα ωφεληθούν, με το αφορολόγητο για άγαμο αγρότη να ανεβαίνει από τα 8.633 ευρώ στα 22.204 ευρώ.

Αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα και ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις



Σημαντικές τροποποιήσεις επέρχονται στον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το φορολογικό έτος 2026:

Απαλλαγές συνεπών: Εξαιρούνται από τις προσαυξήσεις τζίρου, μισθοδοσίας και υψηλότερου μισθού οι επαγγελματίες που τηρούν πλήρως τις υποχρεώσεις τους σε myDATA, έχουν διασυνδέσει POS και ταμειακές, και δεν έχουν υποπέσει σε φορολογική ή εργατική παράβαση την τελευταία πενταετία.

Γεωγραφική επέκταση: Η μείωση του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος κατά 50% επεκτείνεται σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους (και έως 2.200 στη Δυτική Μακεδονία), έναντι του ορίου των 1.500 κατοίκων που ίσχυε.

Ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ: Το τεκμαρτό εισόδημα προσαρμόζεται αυστηρά στο ποσοστό ιδιοκτησίας επί του οχήματος, ενώ προβλέπεται πλήρης απαλλαγή για ανήλικα τέκνα που κατέχουν άδεια εκμετάλλευσης.

Παράλληλα, θεσπίζονται επιπλέον επιχειρηματικές ανάσες:

Η προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις μειώνεται από το 55% στο 50% από το 2027.

Οι ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα θα μειωθούν κατά 0,5% από τον Απρίλιο του 2027, με ολόκληρη τη μείωση να κατευθύνεται στην ελάφρυνση των εργαζομένων.

Το τέλος επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα καταργείται πλήρως για έδρες και υποκαταστήματα εκτός Αττικής και στη Νήσων Αττικής από το 2026. Για την Περιφέρεια Αττικής μειώνεται κατά 50% το 2027 και καταργείται οριστικά το 2028.

Εισάγονται επιταχυνόμενες αποσβέσεις (10%-10%-15%-15%-25%-25% σε εξαετία αντί για 10% σε δεκαετία) για επενδύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού από το 2027.

Στις αμοιβές μελών Δ.Σ. και στελεχών από διανομή κερδών, το υπερβάλλον ποσό άνω των 60.000 ευρώ θα φορολογείται με 15% (από 5%).

Κοινωνικό πακέτο: Φιλοδωρήματα, συντάξεις χηρείας και ενισχύσεις



Στον τομέα των εισοδηματικών ενισχύσεων και της φορολογικής δικαιοσύνης περιλαμβάνονται διατάξεις με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο:

Φιλοδωρήματα (Tips): Το αφορολόγητο όριο για τα προαιρετικά φιλοδωρήματα των μισθωτών αυξάνεται δραστικά από τα 300 ευρώ μηνιαίως στα 6.000 ευρώ ετησίως από το 2026.

Μονογονεϊκές οικογένειες: Στον υπολογισμό εξαρτώμενου τέκνου για τη φορολογία δεν συνυπολογίζονται συντάξεις θανάτου έως 3.000 ευρώ, προστατεύοντας φορολογικά περίπου 14.000 μονογονεϊκές οικογένειες λόγω χηρείας.

Ηλεκτρονικές συναλλαγές: Παρατείνονται τα κίνητρα έκπτωσης 30% (έως 5.000 ευρώ) για δαπάνες με ψηφιακά μέσα το 2027, ενώ οι ιατρικές δαπάνες συνεχίζουν να υπολογίζονται εις διπλούν.

Ενίσχυση συνταξιούχων: Από τον Νοέμβριο του 2026, η μόνιμη οικονομική ενίσχυση καθιερώνεται στα 400 ευρώ καθαρά για το σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών (προστίθενται 270.000 νέοι δικαιούχοι, φτάνοντας τα 2,2 εκατ. πολίτες), καθώς και για δικαιούχους σύνταξης χηρείας άνω των 60, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Δημόσιοι υπάλληλοι: Από το 2027, καθιερώνεται εκ νέου η καταβολή επιδόματος εορτών Χριστουγέννων (500 ευρώ μικτά) στους δημοσίους υπαλλήλους στις 16 Δεκεμβρίου, αποτελώντας μέρος των τακτικών και συντάξιμων αποδοχών τους.

Αναπηρικά επιδόματα & Επίδομα γέννησης: Τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και του e-ΕΦΚΑ τιμαριθμοποιούνται βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού από την 1η Ιανουαρίου 2027. Παράλληλα, το επίδομα γέννησης για πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ ανά τέκνο πέραν των 4 παιδιών (διαμορφούμενο σε 4.500€ για 4 παιδιά, 5.500€ για 5, κ.ο.κ.) αναδρομικά για γεννήσεις από 1/1/2026.

Στεγαστική πολιτική και στήριξη ακινήτων



Το νομοσχέδιο ενσωματώνει σημαντικές παρεμβάσεις για την άμβλυνση της στεγαστικής κρίσης και την τόνωση της αγοράς ακινήτων:

Κατάργηση ΕΝΦΙΑ: Από το 2027, μηδενίζεται ο ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων και έως 2.200 κατοίκων στη Δυτική Μακεδονία, ωφελώντας 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες σε 131 περιοχές.

Φορολογικά κίνητρα: Επεκτείνονται για το 2027 η απαλλαγή φόρου για τα κενά ακίνητα που ενοικιάζονται, η αναστολή φόρου υπεραξίας μεταβίβασης ακινήτων, η απαλλαγή ΦΠΑ στα νέα κτίρια και η μείωση φόρου για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων.

Φόρος μεταβίβασης: Αυξάνεται από την 1η Ιουλίου 2027 για φυσικά πρόσωπα που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ.

Κίνητρο Μεγίστης (Καστελλόριζο): Θεσπίζεται ετήσια οικονομική ενίσχυση 5.000 ευρώ (συν 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος) για νοικοκυριά που μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους στον Δήμο Μεγίστης για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος.

Ο «Κουμπαράς της Νέας Γενιάς»: Ατομικός Επενδυτικός Λογαριασμός Ανηλίκων (Α.Ε.Λ.Α.)



Για τη μακροχρόνια αποταμίευση και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας, δημιουργείται ο Α.Ε.Λ.Α. για κάθε παιδί που γεννιέται ή αποκτά δικαίωμα στην Ελλάδα:

Άνοιγμα λογαριασμού: Πραγματοποιείται από τον γονέα ή κηδεμόνα εφόσον το παιδί δεν έχει συμπληρώσει το δεύτερο έτος της ηλικίας του.

Κρατική συνεισφορά: Το ελληνικό Δημόσιο επιδοτεί 100% τις επιλέξιμες εισφορές με μέγιστο ποσό 1.200 ευρώ ετησίως (το οποίο θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία). Το συνολικό όριο εισφορών ανά έτος ορίζεται στις 10.000 ευρώ.

Επενδυτική στρατηγίδα: Τα κεφάλαια τοποθετούνται σε ασφαλή χρηματοπιστωτικά μέσα (ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές). Οι πάροχοι (τράπεζες, ΑΕΠΕΥ, ασφαλιστικές) υποχρεούνται να προσφέρουν προϊόντα με μηχανισμό εγγύησης κεφαλαίου.

Δεσμεύσεις και φορολογία: Τα κεφάλαια είναι αυστηρά δεσμευμένα και δεν επιτρέπεται να αναληφθούν πριν από τα 18α γενέθλια του δικαιούχου (με εξαιρέσεις θανάτου ή σοβαρών ιατρικών λόγων). Οι εισφορές είναι αφορολόγητες, ενώ τα κέρδη (τόκοι, μέρισμα, υπεραξία) απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο.

Λοιπές διατάξεις και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις



Τέλος, το νομοσχέδιο προβλέπει συμπληρωματικό κρατικό προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ για το 2026 για έργα υποδομών και ενεργειακής ανθεκτικότητας, καθώς και στοχευμένες αλλαγές στο δημόσιο συνταξιοδοτικό:

Δυνατότητα χορήγησης σύνταξης στους γονείς ένστολου που απεβίωσε από τρομοκρατική πράξη ή έγκλημα βίας λόγω ιδιότητας.

Προστασία από περικοπές στις συντάξεις θανάτου λόγω απασχόλησης για ειδικές κατηγορίες (όπως πολεμικές συντάξεις και πρόσωπα που υπέστησαν βλάβη εν υπηρεσία) με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

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