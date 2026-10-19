Ηράκλειο: Μανιτάρι περίπου 6 κιλών εντοπίστηκε στη Βόνη (βίντεο)

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Ένα εντυπωσιακό μανιτάρι, που φέρεται να ζυγίζει περίπου 6 κιλά, εντόπισε ο Μανώλης Κλεισαρχάκης σε αγροτική περιοχή της Βόνης, στο Ηράκλειο.

Το εύρημα έρχεται λίγες ημέρες μετά τον εντοπισμό μανιταριού βάρους περίπου 4 κιλών στη Μεσαρά, με τα ευρήματα στην κρητική ύπαιθρο να προκαλούν έκπληξη λόγω του μεγέθους τους.

Το μανιτάρι της Βόνης παρουσιάζεται σε βίντεο, ωστόσο το είδος του δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Η εμφάνισή του δεν αρκεί για να διαπιστωθεί αν είναι βρώσιμο.

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