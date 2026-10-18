Κηφισιά –Αρης 1-2: Διπλό στο 89’ για τους «κίτρινους»

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπεντζαμίν Γκαρέ, ο οποίος κέρδισε ένα πέναλτι και σημείωσε το νικητήριο γκολ στο 89ο λεπτό, ο Άρης πέρασε νικηφόρα από το «Απόστολος Νικολαΐδης», κερδίζοντας με 2-1 την Κηφισιά για την 7η Αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.



Σε ένα απόλυτα ισορροπημένο παιχνίδι, ο Γκαρέ κέρδισε πέναλτι που με... περιπέτεια μετέτρεψε σε γκολ ο Αρμίντο Μπρούμα (32’). Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, ισοφάρισαν με υπέροχο σουτ του Άνχελο Σαγκάλ (53’) κι έψαξαν για την ανατροπή, αλλά ο Γκαρέ είχε την τελευταία λέξη, βάζοντας τους Θεσσαλονικείς σε τροχιά τετράδας.

Κίτρινες: Αντονίσε, Φαν Άιμα - Σούταλο, Γκαρέ, Φαμπιάνο.



ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πόμπο (84’ Μπένι), Αντόνισε (84’ Ζέρσον Σόουζα), Θεοδωρίδης (73’ Χριστόπουλος), Ρουκουνάκης, Γιάγκνε (90’ Εμπουλά), Αμπάντα, Φαν Άιμα, Σαγκάλ (73’ Κυριόπουλος), Ζολιμπουά, Μάνσο.



ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Ρίτσαρντς, Πετρίς, Σούταλο, Φαμπιάνο, Μπρούμα (71’ Μπουσαϊντ), Γκαρέ (90’+3’ Φαντιγκά), Χόνγκλα, Ράτσιτς, Κουαμέ (90’+3’ Γένσεν), Καντεβέρε (71’ Μιρ).



*Ο Σεμπάστιαν Λέτο αντίκρισε την κίτρινη κάρτα διαμαρτυρόμενος για την επανάληψη του πέναλτι που έφερε το 0-1 του Άρη.