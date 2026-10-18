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GOSSIP - LIFESTYLE

Χιου Γκραντ: Απέρριψε 750.000 δολάρια ανά επεισόδιο σειράς γιατί δεν ήθελε γυρίσματα μπροστά σε κοινό

hugh
clock 23:00 | 18/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Χιου Γκραντείχε φτάσει κοντά σε συμφωνία για να συμμετέχει σε γνωστή σειρά λαμβάνοντας 750.000 δολάρια ανά επεισόδιο, ωστόσο αρνήθηκε, γιατί δεν ήθελε γυρίσματα μπροστά σε κοινό.

Σύμφωνα με τον δημιουργό του «Two and a Half Men», Τσακ Λόρι, στο νέο αυτοβιογραφικό βιβλίο του, «Sitcom», περιγράφει τις συζητήσεις που έγιναν το 2011, όταν οι συντελεστές της επιτυχημένης κωμωδίας αναζητούσαν τον νέο πρωταγωνιστή της.

Οι διαπραγματεύσεις είχαν προχωρήσει τόσο, ώστε ο ίδιος και ο συνεργάτης του στο σενάριο, Λι Άρονσον, είχαν γράψει δοκιμαστικές σκηνές προσαρμοσμένες στο κωμικό ύφος του Γκραντ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αφήγηση του Λόρι, ο ηθοποιός έφυγε ξαφνικά από την αίθουσα και στη συνέχεια δεν ήταν διαθέσιμος για επικοινωνία. Τελικά, μέσω εκπροσώπου του, ενημέρωσε τους παραγωγούς ότι δεν θα συμμετείχε στη σειρά.

Μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες του πρωταγωνιστή του «Love Actually», όπως αναφέρει ο Λόρι, ήταν τα γυρίσματα μπροστά σε ζωντανό κοινό. Προκειμένου να τον καθησυχάσει, ο δημιουργός είχε προτείνει ακόμη και να απομακρυνθεί το κοινό από το στούντιο και να χρησιμοποιηθεί ηχογραφημένο γέλιο.

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