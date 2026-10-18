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GOSSIP - LIFESTYLE

Άλκηστις Πρωτοψάλτη: "Σιγά καλέ που έγινα 72, το παιχνίδι συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον"

ρ
clock 19:00 | 18/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τα 72 της χρόνια έκλεισε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη κι εκείνη θέλησε να κάνει τη σχετική ανάρτηση.

Η ίδια μοιράστηκε φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους από την παιδική της ηλικία, αλλά και μία πιο πρόσφατη εικόνα της από τη θάλασσα, στην οποία ποζάρει χαμογελαστή με το μαγιό της.

 «Καλημέρα σας, σιγά καλέ που έγινα 72. Και το παιχνίδι συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για όλες τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε.», ήταν το σχόλιό της.

A post shared by Alkistis Protopsalti (@alkistisprotopsalti)

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