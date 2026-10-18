Μπάσκετ: Νίκη ΑΓΟΡ, ήττες για ΟΦΗ ,Ηρόδοτο,Πλατανία και Ανδρογέα

O Ηρόδοτος δεν μπόρεσε να συνεχίσει νικηφόρα την πορεία του στην National League 2, καθώς στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 3ου Ομίλου, γνώρισε την ήττα με 86-73 από την Αναγέννηση Πετραλώνων στην Αθήνα.Ο σύλλογος της Ν. Αλικαρνασσού ουσιαστικά πλήρωσε το κακό «πρόσωπο» που παρουσίασε τη 2η περίοδο της συνάντησης, όταν και έχασε διψήφιες διαφορές και επέτρεψε στον αντίπαλο να επιβάλλει το ρυθμό του.

Δεκάλεπτα: 17-29, 53-46, 66-62, 86-73

Αναγέννηση Πετραλώνων: Σπαγούρος 8, Αμοιράς, Μακρής, Δάνα Ι. 10, Πατρινός 8, Μητρόπουλος 14, Δάνα Α. 11, Κωνσταντίνου 6, Τσιτούρας, Ταγάρης 6, Συμεωνίδης 21, Λάτσης 2.

Ηρόδοτος: Κυρκάκης 5, Μαχαιριανάκης 15, Σμύρνης, Μηλιαθανάκης Ε. 4, Λαμπράκης 6, Καρλής Ε 7. Τέιλορ, Καβαλαράκης 4, Κατσιαμάγκος, Καρλής Μ. 14, Παπαδάκης, Κράφορντ 18.

Την ήττα με 87-71 από τον ΔΑΣ Δραπετσώνας γνώρισε ο ΟΦΗ, στο Κλειστό Γυμναστήριο «Αριστείδης Παπαμιχαήλ», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της National League 2.

Ο ΟΦΗ παρατάχθηκε με σημαντικές απουσίες λόγω τραυματισμών, οι οποίες περιόρισαν τις διαθέσιμες επιλογές της ομάδας. Παρά τις δυσκολίες, οι «ασπρόμαυροι» προσπάθησαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 27-22, 50-34, 71-50, 87-71.

Δραπετσώνα: Παπαδιονυσίου Γ. 7 (1), Βάσιος Λ., Δενδρινός Κ. 18 (2), Αγγελόπουλος Σ. 3 (1), Λεοντιάδης Α., Αναγνωστάκης Ι. 20 (5), Βουγιούκας Α. 21 (2), Σαραντουλάκης Ε., Χατζηκίδης Γ. 10 (2), Πρωτόπαπας 2, Μαραγκός 6.

ΟΦΗ (Αλμπάνης – Πάλλης): Γαλανής Δ. 5, Μποχωρίδης Ν. 7 (1), Πάσχος Ε. 8 (1), Καμπακάς Φ., Πρωτογεράκης Μ. 20, Κουκιαδάκης Μ. 12, Καψάλης Μ., Ilic L. 13 (1), Μυλωνάκης Ι., Μπαρδάκας Β. 6.

Με τον καλύτερο τρόπο συνεχίζει την πορεία του στη National League 2 το Ρέθυμνο Cretan Kings, το οποίο πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική νίκη του σε ισάριθμες αγωνιστικές. Η ομάδα του Γιώργου Κούμουλου επικράτησε με το εμφατικό 72-52 του Αστέρα Αγίου Δημητρίου στο «Μελίνα Μερκούρη», υποχρεώνοντας σε ήττα μία ομάδα που μέχρι την έναρξη της αναμέτρησης μετρούσε μόνο νίκες.

Τα δεκάλεπτα: 16-11, 38-27, 54-41, 72-52.

Ρέθυμνο Cretan Kings (Γ. Κούμουλος): Ντρίνιτς, Γιοβάνοβιτς 16(2), Στέβοβιτς Μ. 6, Παπαβασιλείου 9(1), Σκουλαριώτης 6(2), Στέβοβιτς Ν. 3, Τασιούδης 5(1), Κουτσαντωνάκης 8, Καλαμπόγιας 3(1), Πέτγουεϊ 6, Λιβανός 10(1).

Αστέρας Αγ. Δημητρίου (Χρ. Οικονόμου): Κρανιάς 4, Γρύλλης 5, Γράψας 11(1), Μποσγανάς, Δέστες 4, Τσοπέλας 11(1), Βίγκος 3(1), Αμπατζής, Μαυροειδής 6, Φωτόπουλος 2, Τάσκος 5(1), Ουκπέμπορ 1.]

Αποτελέσματα(3η αγ)

ΔΑΣ Δραπετσώνας-ΟΦΗ 87-71

ΑΓΟ Ρεθύμνου-ΓΣ Αστέρας Αγ. Δημητρίου 72-52

ΑΣ Αναγέν. Πετραλώνων-ΑΟΝΑ Ηρόδοτος 86-73

ΓΣ Κορωπίου-ΑΕ Ν. Κηφισιάς 71-95

ΑΟΦ Πορφύρας-ΓΕ Αγίων Αναργύρων 54-57

ΑΟ Ίκαρος Ν. Σμύρνης-ΑΕ Πικερμίου

Επόμενη αγωνιστική (4η, 25/10):

ΓΣ Αστέρας Αγ Δημητρίου-ΟΦΗ

ΑΟΦ Πορφύρας-ΔΑΣ Δραπετσώνας

ΑΕ Πικερμίου-ΓΣ Κορωπίου

ΑΕ Ν Κηφισιάς-ΑΣ Αναγέν. Πετραλώνων

ΑΟΝΑ Ηρόδοτος-ΑΓΟ Ρεθύμνου

ΓΕ Αγίων Αναργύρων-ΑΟ Ίκαρος Ν Σμύρνης

Για 35 λεπτά ο Ανδρογέας είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης απέναντι στον αήττητο Άρη Χολαργού, δείχνοντας πολύ καλή εικόνα και στις δύο πλευρές του παρκέ.Ωστόσο τελικά ηττήθηκε με 78-71 στο κλειστό του Λίντο (2η εντός έδρας ήττα) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Α2 γυναικών.

Διαιτητές: Πετράκης-Σταγάκη

Δεκάλεπτα: 17-17, 37-28, 53-45, 71-78

Ανδρογέας (Ανυφαντάκης): Δανδουλάκη 14(1), Μανουσαριάν 19(1), Μαργέλου 15(3), Μανουκάκη 13(3), Χαλεπάκη 5(1), Μηλιαρά, Χουγκάζ 3(1), Βεργιτσάκη 2, Ερχαρουί, Λιοπυράκη.

Άρης Χολαργού (Γερεουδάκης, Φέξης): Χρυσοστομίδου 6(1), Θεοδώρου 31(2), Κίτσιου 5, Σπυρίδωνος 4, Στρόμπεργκ 18, Μουλατσιώτη 4, Καβάσιλα 9(3), Κουτσιρίμπα 1.

1ος Όμιλος (3η αγωνιστική – Κυριακή 18.10



ΚΑΟ Μελισσίων-Άμιλλα 59-49



Ιωνικός Ν.Φ.-Οίαξ ΑΟ Ναυπλίου 70-58



Ανδρογέας-Άρης Χολαργού 71-78



Σάββατο 17.10



Δάφνη Αγ. Δημητρίου-ΑΕΚ Περιστερίου 74-54

Η βαθμολογία

1) Αρης Χολαργού 6 217-167



2) Δάφνη Αγίου Δημητρίου 6 206-170



3) ΚΑΟ Μελισσίων 6 183-170



4) Ανδρογέας 4 215-206



5) Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας 4 173-182



6) Άμιλλα 4 175-188



7) Δαναοί Οίακας Ναυπλίου 3 189-209



8) ΑΕΚ Περιστερίου 3 155-221

Η επόμενη αγωνιστική (4η, 25/10)

Ανδρογέας-Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας



Αρης Χολαργού-Δάφνη Αγίου Δημητρίου



ΑΕΚ Περιστερίου-ΚΑΟ Μελισσίων



Αμιλλα -Δαναοί Οίακας Ναυπλίου

Ο Πλατανίας για την 2η αγωνιστική της Women's National Leagueέχασε εκτός έδρας από τον Κρόνο 71-65.

10λεπτα: 12-12, 27-30, 47-45, 71-65

Κρόνος ΑΟ (Κόμης): Μίχου 5, Βαμβακά 13, Γαλάνη 17 (2), Σακουλάκη 10, Κεσσέ 11, Μονογυιού 8 (2), Σαμίτα 2, Βαλετοπούλου 5, Τουρλίδα

Πλατανιάς (Βαμβακάς): Καλογρίδου 15 (1), Φάρρου 11, Καρδαμάη Ζ. 7, Πρασιανάκη 10 (1), Φελούρη 7, Καρδαμάκη Ιωαν. 1, Πατρικάκη 5, Γκανάτσιου 9, Νταουντάκη, Πιπερίδου