Κόντης: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια δώρα, αναλαμβάνω την ευθύνη»

Ο Χρήστος Κόντης ήταν έξαλλος μετά το σημερινό παιχνίδι του ΟΦΗ με την Καλαμάτα, που συνοδεύτηκε από μια σκληρή ήττα με 4-3 για την 7η αγωνιστική.

Ο προπονητής των Κρητικών μίλησα για… δώρα και ένα γελοίο γκολ για το 4-3, αναλαμβάνοντας την ευθύνη, ενώ πρόσθεσε ότι οι παίκτες πρέπει να είναι σοβαροί, είτε παίζουν με την Ρεν, είτε με την Καλαμάτα.

Αναλυτικά η δήλωση του: «Με τέτοια… δώρα. Πρώτο ημίχρονο τραγικοί. Δώρα, δώρα, δώρα! Στο δεύτερο ημίχρονο μπαίνουμε καλά, με το που βάζουμε ένα γκολ και μπαίνουμε στο παιχνίδι, ξανά… δώρο. Τα παιδιά προσπαθούν 3-2, 3-3 και τρώμε αυτό το γελοίο γκολ. Πραγματικά. Συγγνώμη. Η ευθύνη είναι δική μου! Εγώ φταίω για αυτό που παρουσιάσαμε σήμερα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια… δώρα. Είμαστε ο ΟΦΗ. Πρέπει να καταλάβουν οι παίκτες μας, ότι σ’ αυτό το επίπεδο, είτε με την Καλαμάτα, είτε με την Ρεν, πρέπει να είναι σοβαροί. Εγώ φταίω, παίρνω την ευθύνη, αλλά αυτό το σημερινό δεν μπορώ να το δεχθώ. Δεν έχω λόγια».