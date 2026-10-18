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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πετρούνιας: Οριακή πρόκριση στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος

petrounias
clock 17:59 | 18/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Λευτέρης Πετρούνιας, έστω και με το 8ο και τελευταίο εισιτήριο, θα δώσει το «παρών» σε έναν ακόμη τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Έπειτα από πολλή αγωνία ο Πετρούνιας, με την ολοκλήρωση των προκριματικών στους κρίκους κατέλαβε την 8η θέση στην κατάταξη και θα είναι στον τελικό του οργάνου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ρότερνταμ, που θα γίνει το Σάββατο (24/10). Κι εκεί, λίγες ημέρες πριν από τα 36α γενέθλιά του, θα είναι μια διαφορετική ιστορία.

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους των προκριματικών το Σάββατο (17/10), ο Πετρούνιας ήταν στην 6η θέση της κατάταξης.

Με τη συνέχειά τους την Κυριακή (18/10) ο Έλληνας ολυμπιονίκης έπεσε στην 8η θέση, όμως έμεινε εκεί μέχρι το τέλος, εξασφαλίζοντας την πρόκριση.Ο Πετρούνιας σε επίπεδο παγκοσμίου πρωταθλήματος έχει κατακτήσει τρία χρυσά μετάλλια στη Γλασκώβη το 2015, στο Μόντρεαλ το 2017 και στην Ντόχα το 2018, ενώ πήρε το ασημένιο μετάλλιο στην Αμβέρσα το 2023.

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