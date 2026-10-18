Υπόθεση σοκ στον Βόλο: Μητέρα κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης της και διακίνηση βίντεο

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λάρισας αναμένεται να βρεθεί τον Νοέμβριο μια 51χρονη από τον Βόλο, η οποία κατηγορείται για βαρύτατα κακουργήματα που αφορούν τη σεξουαλική κακοποίηση της ανήλικης κόρης της και τη διακίνηση οπτικοακουστικού υλικού έναντι αμοιβής.

Η γυναίκα παραμένει προσωρινά κρατούμενη και αντιμετωπίζει διώξεις για σειρά κακουργηματικών πράξεων κατ’ εξακολούθηση, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο του 2024.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου, το οποίο αποκαλύπτει η εφημερίδα «Ελευθερία», η 51χρονη διώκεται για παραγωγή, κατοχή και διάθεση υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω τεχνολογικών συστημάτων, καθώς και για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη κάτω των 12 ετών και αιμομιξία μεταξύ συγγενών απευθείας γραμμής.

Στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται δύο βίντεο και τουλάχιστον 17 φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου. Το υλικό φέρεται να έχει καταγραφεί με συσκευή και να απεικονίζει τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται η γυναίκα, με θύμα το ανήλικο παιδί.

Η διακίνηση του υλικού μέσω Viber

Από την έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι η κατηγορούμενη φέρεται να έστειλε το συγκεκριμένο υλικό σε τρίτο πρόσωπο μέσω της εφαρμογής Viber, επιδιώκοντας οικονομικό όφελος.

Το στοιχείο αυτό, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αποτυπώνεται στο υλικό των επικοινωνιών που περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας τον Νοέμβριο.

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