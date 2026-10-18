Βρετανία: Τρομοκράτης του ISIS κυκλοφορούσε ελεύθερος – Γιατί δεν τον απελαύνουν

Οργή προκάλεσε στη Βρετανία η είδηση ότι κυκλοφορούσε ελεύθερος ένας σκληρός τρομοκράτης του ISIS, ο οποίος επέστρεψε στη φυλακή ύστερα από την αποκάλυψη της υπόθεσης.

Πιο αναλυτικά, ο Μοχάμεντ Γιασίν είναι ένας Ιρακινός από την πόλη Αρ Ρούτμπα, η οποία μετά την αμερικανική εισβολή του 2003 εξελίχθηκε σε προπύργιο της Αλ Κάιντα.

Το 2006, σε ηλικία μόλις 16 ετών, ο Γιασίν εντάχθηκε στο Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ, μια οργάνωση που συνδεόταν με την Αλ Κάιντα και εξαπέλυε επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων. Επικεφαλής της ήταν ο Αμπού Μουσάμπ αλ Ζαρκάουι, η οργάνωση του οποίου είχε αναλάβει την ευθύνη για τον αποκεφαλισμό δυτικών ομήρων, ανάμεσά τους και ο 62χρονος Βρετανός μηχανικός Κεν Μπίγκλεϊ, το 2004.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αρχές, ο Γιασίν κατηγορήθηκε ότι είχε τοποθετήσει τουλάχιστον 13 εκρηκτικούς μηχανισμούς σε δρόμους γύρω από την Αρ Ρούτμπα. Παράλληλα, το όνομά του συνδέθηκε με βομβιστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών.

Στη συνέχεια εντάχθηκε στο ISIS, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του ένοπλου φρουρού κατά τη διάρκεια δημόσιων εκτελέσεων. Όπως προκύπτει από δικαστικά έγγραφα, στεκόταν οπλισμένος με Καλάσνικοφ και επιτηρούσε το πλήθος που συγκεντρωνόταν για να παρακολουθήσει τις εκτελέσεις.

Ανάμεσα στα περιστατικά που εξετάστηκαν ήταν ο θανάσιμος λιθοβολισμός ενός ζευγαριού που είχε κατηγορηθεί για μοιχεία, αλλά και δύο μαζικές εκτελέσεις, στις οποίες, σύμφωνα με τις κατηγορίες, περιλαμβάνονταν και παιδιά μεταξύ των θυμάτων.





Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Γιασίν έφτασε στη Γερμανία το 2015 και υπέβαλε αίτημα ασύλου. Καθώς οι γερμανικές αρχές αγνοούσαν το παρελθόν του, εγκαταστάθηκε στο Μπότροπ, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, όπου εργαζόταν ως κομμωτής. Ωστόσο, το 2018 συνελήφθη μαζί με άλλους τρεις Ιρακινούς, έπειτα από πληροφορίες που περιήλθαν στις αρχές.

Το 2020, δικαστήριο του Ντίσελντορφ τον καταδίκασε για συμμετοχή σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση. Σύμφωνα με το δημοσιευμένο δικαστικό ιστορικό, του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και τριών μηνών. Ωστόσο, απαλλάχθηκε από άλλες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και εκείνη της συνέργειας σε ανθρωποκτονία που συνιστά έγκλημα πολέμου.

Μετά την ολοκλήρωση της ποινής του, οι γερμανικές αρχές επιχείρησαν να τον απελάσουν στο Ιράκ. Η διαδικασία, όμως, δεν προχώρησε, καθώς δικαστής έκρινε ότι, σε περίπτωση επιστροφής του, υπήρχε πραγματικός κίνδυνος να υποστεί κακομεταχείριση ή ακόμη και να εκτελεστεί.

Η ζωή στη Βρετανία



Τον Δεκέμβριο του 2025, ο Γιασίν έφτασε στη Βρετανία με μικρό σκάφος, διασχίζοντας τη Μάγχη μαζί με δεκάδες άλλους μετανάστες. Συνολικά, οι βρετανικές συνοριακές αρχές εντόπισαν 80 άτομα που επέβαιναν στο σκάφος.

Όταν έφτασε στη χώρα, χρησιμοποίησε πλαστά στοιχεία ταυτότητας, αποκρύπτοντας τόσο το πραγματικό του όνομα όσο και το παρελθόν του ως μέλους τρομοκρατικής οργάνωσης. Αρχικά φιλοξενήθηκε σε ξενοδοχείο που χρησιμοποιούνταν για τη στέγαση μεταναστών στο Μπέισινγκστοουκ, με έξοδα του βρετανικού Δημοσίου. Ωστόσο, οι προβλεπόμενοι βιομετρικοί έλεγχοι οδήγησαν στην αποκάλυψη της πραγματικής του ταυτότητας.

Κατά τη διάρκεια της δίκης του αποκαλύφθηκε ότι είχε αποφασίσει να ταξιδέψει στη Βρετανία αφού παρακολούθησε βίντεο στο TikTok, στο οποίο η χώρα παρουσιαζόταν ως φιλόξενη προς τους αιτούντες άσυλο. Ο ίδιος φέρεται να είχε αναφέρει ότι δεν ήταν ικανοποιημένος από τη ζωή του στη Γαλλία.





Στο δικαστήριο του Γουίντσεστερ, ο εισαγγελέας Στίβεν Μόλοϊ αναφέρθηκε στο παρελθόν του Γιασίν, κάνοντας λόγο για «βαθιά και μακρόχρονη εμπλοκή στην τρομοκρατία και την ισλαμιστική εξτρεμιστική ιδεολογία».







Μετά την αποφυλάκισή του, ο Γιασίν μεταφέρθηκε σε ξενώνα στο Ουίνδσορ, όπου τέθηκε υπό ηλεκτρονική επιτήρηση. Παράλληλα, του επιβλήθηκε υποχρεωτική παραμονή στον χώρο από τις 6 το απόγευμα έως τις 6 το πρωί.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή όταν η Daily Mail επικοινώνησε με το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας διευκρινίσεις για την παρουσία του καταδικασμένου τρομοκράτη στο Ουίνδσορ.

Λίγες ώρες αργότερα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται η εφημερίδα, οι αρχές αποφάσισαν να τον οδηγήσουν ξανά στη φυλακή. Η απόφαση φέρεται να ελήφθη επειδή ο Γιασίν παραβίασε τους όρους που του είχαν επιβληθεί μετά την αποφυλάκισή του και κατά τη διαμονή του στον ξενώνα.

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