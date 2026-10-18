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ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Νεκρός ένας 16χρονος και ένας 80χρονος σε συντριβή αεροσκάφους

αεροσκάφος
clock 13:22 | 18/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένας 16χρονος αγόρι και ένας 80χρονος άνδρας έχασαν τη ζωή τους σε συντριβή ελαφρού αεροσκάφους κοντά στο Drymen της Σκωτίας.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο σημείο της συντριβής κοντά στο χωριό Drymen, στην περιοχή του Συμβουλίου του Stirling, περίπου στις 16:45 την Παρασκευή.

Ο αγόρι και ο άνδρας κηρύχθηκαν νεκροί και οι οικείοι τους έχουν ενημερωθεί, δήλωσε η αστυνομία.

Προσωρινές περιορισμοί στον εναέριο χώρο ισχύουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή ενώ η Υπηρεσία Έρευνας Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB) διεξάγει έρευνες. Ένας εκπρόσωπος της AAIB δήλωσε: «Μια ομάδα μετέβη στο σημείο του ατυχήματος κοντά στο Drymen, βόρεια της Γλασκώβης, για να διενεργήσει έρευνες και να συλλέξει στοιχεία ως μέρος της διαδικασίας διεξαγωγής έρευνας ασφάλειας».

Οι αστυνομικοί βρίσκονταν στο σημείο, κοντά στο Old Drymen Road, το Σάββατο, και έχουν αποκλείσει μια πύλη που οδηγεί σε λόφο όπου φαίνεται να συνέβη η συντριβή.



Ένα βαν της αστυνομίας και μια ομάδα αστυνομικών εντοπίστηκαν να κατευθύνονται προς το σημείο το πρωί του Σαββάτου.



Το χρονικό της πτήσης

Το αεροσκάφος Piper Tomahawk II είναι καταχωρημένο στην εταιρεία ‘Leading Edge Flight Training’ στο Renfrew, στο μητρώο αεροσκαφών της Πολιτικής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, external.



Απογειώθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Γλασκώβης την Παρασκευή στις 16:17 και σταμάτησε να εκπέμπει στις 16:37, λίγα μίλια βορειοανατολικά του Drymen. Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί νωρίτερα από το Αεροδρόμιο Cumbernauld στις 11:46, πριν πετάξει 15 λεπτά μέχρι το Διεθνές Αεροδρόμιο της Γλασκώβης.

Παρέμεινε εκεί μέχρι περίπου τις 13:00, πριν πραγματοποιήσει πτήση δύο ωρών βορειοανατολικά προς το Newport on Tay και στη συνέχεια γυρίσει πίσω προς τη Γλασκώβη.

Βρισκόταν στο έδαφος του αεροδρομίου για λίγο πάνω από μία ώρα πριν απογειωθεί ξανά για την τελική του πτήση.

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