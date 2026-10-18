Κεγκέρογλου: Η ύπαιθρος δεν κρατιέται ζωντανή με ευχολόγια, αλλά με παραγωγή, υποδομές και γενναία κίνητρα

Την ανάγκη να δημιουργηθούν οι συνθήκες στην ελληνική ύπαιθρο, ώστε οι άνθρωποι να επιλέγουν να ζουν, να εργάζονται, να δημιουργούν και να μεγαλώνουν τις οικογένειες τους εκεί, με αξιοπρέπεια ανέδειξε με εμφατικό τρόπο, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου, στην εκδήλωση «LEADER Talks: Ο τόπος που δημιουργεί», που διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, στο Συνεδριακό Κέντρο ΔΙΑΣ στις Αρχάνες. «Η ύπαιθρος δεν κρατιέται ζωντανή με ευχολόγια, αλλά με παραγωγή, υποδομές και γενναία κίνητρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη της οικογένειας, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η ενίσχυση της πραγματικής παραγωγής και η επένδυση σε δομές φροντίδας, κοινωνικές υπηρεσίες, αθλητισμό και πολιτισμό αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Όπως υπογράμμισε, βασική προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι ένα πολύ ισχυρότερο LEADER και η επέκταση της φιλοσοφίας του, ώστε να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.Ο κ. Κεγκέρογλου συμμετείχε στη θεματική ενότητα «Δημόσɩεςπαρεμβάσεɩς που αλλάζουν τη ζωή στον τόπο μας» και μίλησε για τις «Υποδομές φροντίδας και άθλησης που στηρίζουν την καθημερινότητα», παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, εστιάζοντας παράλληλα τις ευρύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική ύπαιθρος.

Ο Δήμαρχος, στην τοποθέτηση του αναφέρθηκε αρχικά, στη συγκέντρωση πληθυσμού και οικονομικών δραστηριοτήτων στα μεγάλα αστικά κέντρα, η οποία, όπως τόνισε, επιταχύνει την εγκατάλειψη της υπαίθρου, αποδυναμώνει την παραγωγική βάση και επιτείνει το δημογραφικό πρόβλημα. Υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων απαιτεί στρατηγικό σχέδιο αποκέντρωσης, συνεκτικές εθνικές πολιτικές και ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτήρισε το LEADER μια στοχευμένη απάντηση στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, με απτά αποτελέσματα χάρη στη συνεργασία της Αυτοδιοίκησης, του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα. Άσκησε, ωστόσο, κριτική στον σχεδιασμό των ευρύτερων αγροτικών πολιτικών, επισημαίνοντας ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική έχει αποσυνδεθεί σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγή και τις ανάγκες της υπαίθρου, ενώ η γραφειοκρατία και η έλλειψη αποκεντρωμένης στόχευσης δυσχεραίνουν την αξιοποίηση άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα ανέφερε την αγροτική οδοποιία και τα αρδευτικά έργα.

Ο κ. Κεγκέρογλου επισήμανε ότι, αντί να προωθείται η επέκταση της φιλοσοφίας του LEADER και σε άλλα προγράμματα που αφορούν την ύπαιθρο ή η ουσιαστική ενίσχυση του ως βασικού εργαλείου τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, διατυπώνονται πιέσεις για τη συρρίκνωση ή ακόμη και την κατάργηση του. Όπως σημείωσε, η διατήρηση και ενίσχυση του προγράμματος κατέστησαν αντικείμενο διεκδίκησης, με την Αυτοδιοίκηση να αναγκάζεται να παρέμβει ακόμη και για τη διασφάλιση των αυτονόητων. «Δεν μπορεί βέβαια να εφαρμοστεί πρόγραμμα το 2030 με τα δεδομένα του 2011», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις συνθήκες που αντιμετωπίζει ο Δήμος, ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι συνεχίζεται η προσπάθεια αποκατάστασης και ανασυγκρότησης της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2021, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Δήμος έχει χάσει περίπου 3.500 κατοίκους.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον αποχαρακτηρισμό 14 Δημοτικών Κοινοτήτων από τις περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς ή ειδικά μειονεκτήματα, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα δεν διορθώθηκε, παρά τις τρεις τροποποιήσεις του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ. «Αν αυτό δεν είναι παραλογισμός, τότε τι είναι;



Δεν μπορεί να ζητάμε από τους ανθρώπους να μείνουν στον τόπο τους, όταν οι πολιτικές αποφάσεις δεν λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν», υπογράμμισε.

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της κατοχύρωσης των περιουσιών στην ύπαιθρο, αναφέροντας ότι, ποσοστό άνω του 80% των κληροτεμαχίων δεν έγινε δεκτό στο Κτηματολόγιο. Ζήτησε την αντιμετώπιση της εκκρεμότητας μέσω της επέκτασης της σχετικής ρύθμισης Σκανδαλίδη και Βορίδη, που εφαρμόστηκε για τις ανάγκες απαλλοτρίωσης του νέου αεροδρομίου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνολικής επανεξέτασης των προβλημάτων της υπαίθρου και καλύτερης αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων.

Παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις του Δήμου, ο Δήμαρχος τόνισε ότι η παραμονή των οικογενειών στην ύπαιθρο προϋποθέτει όχι μόνο θέσεις εργασίας και επιχειρηματικές ευκαιρίες, αλλά και ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες, υποδομές άθλησης και πολιτισμού και δυνατότητες δημιουργικής απασχόλησης.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη στήριξη των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς και των δομών για την Τρίτη ηλικία, μέσω της συνεργασίας των ΚΑΠΗ, των ΚΗΦΗ και του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις αθλητικές υποδομές του Δήμου, όπως το Δημοτικό Στάδιο και το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αρκαλοχωρίου, το οποίο επαναλειτουργεί μετά τον σεισμό του 2021, τα ανοιχτά γήπεδα τένις, βόλεϊ, μπάσκετ και ποδοσφαίρου 8×8, καθώς και το αναβαθμισμένο Κλειστό Γυμναστήριο Αρκαλοχωρίου. Αναφέρθηκε, επίσης, στην επιστροφή της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου στην έδρα της μετά την άνοδό της στην Elite League, στο πρόγραμμα «Αθλητισμός για Όλους», με αξιοποίηση εγκαταστάσεων στο Αρκαλοχώρι, στο Καστέλλι και στο Θραψανό, καθώς και στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης, που ενισχύει τον μαζικό αθλητισμό και την εξωστρέφεια της περιοχής. «Η ουσία δεν είναι απλώς να διαθέτουμε εγκαταστάσεις.Είναι να τις διατηρούμε λειτουργικές, ασφαλείς και προσβάσιμες, ώστε να εξυπηρετούν πραγματικές ανάγκες. Να προσφέρουμε στα παιδιά ευκαιρίες δημιουργίας, στους νέους δυνατότητες εξέλιξης, στους μεγαλύτερους ευκαιρίες άσκησης και ευεξίας και σε όλους τους δημότες περισσότερες επιλογές για μια καλύτερη καθημερινότητα.Στόχος μας είναι κανένας πολίτης να μη μένει χωρίς τις υπηρεσίες που χρειάζεται».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση του, ο κ. Κεγκέρογλου επισήμανε ότι η Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να σηκώνει μόνη της το βάρος της ανάπτυξης, χωρίς επαρκείς πόρους, αρμοδιότητες και σταθερή υποστήριξη από την Πολιτεία. Τόνισε την ανάγκη σταθερής χρηματοδότησης και πολιτικών που αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και ιδιαίτερα όσων έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

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