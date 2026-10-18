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GOSSIP - LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Στην Αγία Τριάδα Nίκαιας οι γονείς και οι αδελφές του για το 40ήμερο μνημόσυνο

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clock 09:00 | 18/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σαράντα ημέρες μετά τον ξαφνικό θάνατο τουΓιώργου Μαζωνάκη, η οικογένειά του συγκεντρώθηκε το πρωί της Κυριακής 18 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου τραγουδιστή.

Οι γονείς του καλλιτέχνη, Κλειώ και Μανώλης Μαζωνάκης, καθώς και οι δύο αδελφές του, Μαρία και Βάσω, βρέθηκαν στην εκκλησία για το 40ήμερο μνημόσυνο, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ημέρα για τους ανθρώπους που τον αγάπησαν.

Η επιλογή του συγκεκριμένου ναού έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς βρίσκεται στη Νίκαια, την περιοχή όπου μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης και με την οποία διατηρούσε πάντα έναν ισχυρό συναισθηματικό δεσμό.

Το μνημόσυνο έχει προγραμματιστεί για τις 09:30, μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας, ενώ στη συνέχεια θα τελεστεί τρισάγιο στον τάφο του τραγουδιστή, στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

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πηγή t-life.gr

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Γιώργος Μαζωνάκης Μνημόσυνο
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