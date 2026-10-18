Αλιάγας: "Η ωραιότερη φωτογραφία και η πιο σκληρή που έχω βγάλει στη ζωή μου ήταν στην κηδεία του πατέρα μου"

Ο Νίκος Αλιάγας σε συνέντευξή του αναφέρθηκε σε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές που έχει καταγράψει με το κινητό του από την κηδεία του πατέρα του, αναφέροντας ότι ήταν η ωραιότερη και η πιο σκληρή φωτογραφία που έχει βγάλει.

«Η ωραιότερη φωτογραφία, δυστυχώς, ήταν και η πιο σκληρή που έχω βγάλει στη ζωή μου. Δεν ξέρω γιατί την έβγαλα. Και τη δημοσίευσα αυτή τη φωτογραφία. Αλλά τη δημοσίευσα όταν ρώτησα τη μητέρα μου, εάν μπορούσα να το κάνω», εξομολογήθηκε ο Νίκος Αλιάγας.

«Τη δημοσίευσα για τα παιδιά μου, για τους επόμενους. Τη δημοσίευσα και για μένα, για να μην ξεχάσω να ζήσω. Αυτή η φωτογραφία ήταν η φωτογραφία του πατέρα μου την ώρα της κηδείας του. Δεν είχα μηχανή. Είναι η μόνη φωτογραφία που έχω βγάλει έτσι και έχω δημοσιεύσει. Σε ένα βιβλίο που λεγόταν “Η δοκιμασία του χρόνου”, την έβγαλα με το κινητό μου», πρόσθεσε.

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