Μπουλντόζα εισέβαλε σε κοσμηματοπωλείο στην Αυλίδα: Ο ιδιοκτήτης το έβλεπε live (βίντεο)

Σκηνές βγαλμένες από ταινία είχαμε σημειώθηκαν στην Παραλία της Αυλίδας, όταν έξι δράστες πραγματοποίησαν διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο, γκρεμίζοντας τη βιτρίνα του καταστήματος με ένα σκαπτικό μηχάνημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, μία ομάδα τουλάχιστον επτά κουκουλοφόρων χρησιμοποίησε μια μπουλντόζα για να γκρεμίσει την πρόσοψη του κοσμηματοπωλείου και να εισβάλει στο εσωτερικό του. Οι δράστες, κινούμενοι με φακούς, αφαίρεσαν τις προθήκες με τα κοσμήματα και διέφυγαν από το σημείο.

Κατά τη διάρκεια της ληστείας, ο ιδιοκτήτης έλαβε ειδοποίηση στο κινητό του από τον συναγερμό και παρακολούθησε σε ζωντανή σύνδεση μέσω των καμερών τη λεηλασία της επιχείρησής του, χωρίς να μπορεί να αντιδράσει.

Η ζημιά που υπέστη η επιχείρηση είναι ανυπολόγιστη, τόσο λόγω της αξίας των κλοπιμαίων όσο και των εκτεταμένων καταστροφών που προκάλεσε η μπουλντόζα. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

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