Χάρης Μαμουλάκης: Στη βουλή οι καθυστερήσεις του e-ΕΦΚΑ στην καταβολή αναδρομικών

Τις καθυστερήσεις του eΕΦΚΑ στην καταβολή αναδρομικών σε συνταξιούχους που έχουν στα χέρια τους τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις αναδεικνύει ο ανεξάρτητος Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, καταθέτοντας ως Αναφορά προς την Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετική ανακοίνωση του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων (ΕΝ.ΔΙ.ΣΥ.).

Με την συγκεκριμένη ανακοίνωση, επισημαίνεται ότι ο e-ΕΦΚΑ καθυστερεί αδικαιολόγητα στο να εκτελέσει τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, ταλαιπωρώντας χιλιάδες συνταξιούχους που μετά από πολύχρονους δικαστικούς αγώνες, περιμένουν επί μήνες (μάταια) να λάβουν τα ποσά που τους αναλογούν, ακόμα και μετά από έκδοση εντάλματος πληρωμής που έχει εκδοθεί από τον e-ΕΦΚΑ με υπολογισμένους τόκους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

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