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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Greek Basketball League: Νίκες για Άρη, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλή και Προμηθέα

ΑΡΗΣ
clock 20:04 | 17/10/2026
writer icon Επιμέλεια: Στέλιος Σβολιαντόπουλος
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Με συναρπαστικές αναμετρήσεις, δυνατές μονομαχίες και παιχνίδια που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες συνεχίζεται η δράση της Basket League. Η 3η αγωνιστική περιλαμβάνει σημαντικές νίκες για την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Προμηθέα Πατρών, ενώ ο Ηρακλής και ο Άρης επικράτησαν με διαφορά απέναντι σε Καρδίτσα και Μαρούσι αντίστοιχα.

Η ΑΕΚ χρειάστηκε να παλέψει μέχρι το τέλος για να κάμψει την αντίσταση της Μυκόνου με 84-79, σε ένα παιχνίδι με υψηλό σκορ και έντονο ανταγωνισμό. Αντίστοιχα, ο ΠΑΟΚ με 37 πόντους του Οσμάν πέρασε από τη Ρόδο, επικρατώντας του Κολοσσού με 88-84, σε μία αναμέτρηση που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε και ο Προμηθέας Πατρών, ο οποίος επικράτησε της Δόξας Λευκάδας με 80-79, σε ένα από τα πιο αμφίρροπα παιχνίδια της αγωνιστικής.

Από την πλευρά του, ο Ηρακλής πραγματοποίησε αποτελεσματική εμφάνιση στο Ιβανώφειο ιαπέναντι στην Καρδίτσα και πήρε τη νίκη με 71-53, ενώ ο Άρης επιβλήθηκε του Αμαρουσίου με 74-57, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά του στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, με δύο σημαντικές αναμετρήσεις. Ο Βίκος Ιωαννίνων υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 13:00, ενώ την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το Περιστέρι, στο ΟΑΚΑ

Το πανόραμα της 3ης αγωνιστικής:

ΑΕΚ – Μύκονος 84-79

Κολοσσός Ρόδου - ΠΑΟΚ 84-88

Ηρακλής - Καρδίτσα 71-53

Δόξα Λευκάδας - Προμηθέας Πατρών 79-80

Άρης – Μαρούσι 74-57

Βίκος Ιωαννίνων - Ολυμπιακός (18/10, 13:00)

Παναθηναϊκός - Περιστέρι (18/10, 13:00)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η επόμενη αγωνιστική:

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

15:00 Μύκονος - Άρης

17:00 Δόξα Λευκάδας - Ηρακλής

17:30 Περιστέρι - Μαρούσι

17:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

19:00 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

13:00 Κολοσσός Ρόδου - Βίκος Ιωαννίνων

13:00 Προμηθέας Πατρών - Ολυμπιακός

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