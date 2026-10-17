Greek Basketball League: Νίκες για Άρη, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλή και Προμηθέα

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Με συναρπαστικές αναμετρήσεις, δυνατές μονομαχίες και παιχνίδια που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες συνεχίζεται η δράση της Basket League. Η 3η αγωνιστική περιλαμβάνει σημαντικές νίκες για την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Προμηθέα Πατρών, ενώ ο Ηρακλής και ο Άρης επικράτησαν με διαφορά απέναντι σε Καρδίτσα και Μαρούσι αντίστοιχα.

Η ΑΕΚ χρειάστηκε να παλέψει μέχρι το τέλος για να κάμψει την αντίσταση της Μυκόνου με 84-79, σε ένα παιχνίδι με υψηλό σκορ και έντονο ανταγωνισμό. Αντίστοιχα, ο ΠΑΟΚ με 37 πόντους του Οσμάν πέρασε από τη Ρόδο, επικρατώντας του Κολοσσού με 88-84, σε μία αναμέτρηση που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε και ο Προμηθέας Πατρών, ο οποίος επικράτησε της Δόξας Λευκάδας με 80-79, σε ένα από τα πιο αμφίρροπα παιχνίδια της αγωνιστικής.

Από την πλευρά του, ο Ηρακλής πραγματοποίησε αποτελεσματική εμφάνιση στο Ιβανώφειο ιαπέναντι στην Καρδίτσα και πήρε τη νίκη με 71-53, ενώ ο Άρης επιβλήθηκε του Αμαρουσίου με 74-57, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά του στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, με δύο σημαντικές αναμετρήσεις. Ο Βίκος Ιωαννίνων υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 13:00, ενώ την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το Περιστέρι, στο ΟΑΚΑ

Το πανόραμα της 3ης αγωνιστικής:



ΑΕΚ – Μύκονος 84-79



Κολοσσός Ρόδου - ΠΑΟΚ 84-88



Ηρακλής - Καρδίτσα 71-53



Δόξα Λευκάδας - Προμηθέας Πατρών 79-80



Άρης – Μαρούσι 74-57



Βίκος Ιωαννίνων - Ολυμπιακός (18/10, 13:00)



Παναθηναϊκός - Περιστέρι (18/10, 13:00)

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Η επόμενη αγωνιστική:



Σάββατο 24 Οκτωβρίου



15:00 Μύκονος - Άρης



17:00 Δόξα Λευκάδας - Ηρακλής



17:30 Περιστέρι - Μαρούσι



17:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ



19:00 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα



Κυριακή 25 Οκτωβρίου



13:00 Κολοσσός Ρόδου - Βίκος Ιωαννίνων



13:00 Προμηθέας Πατρών - Ολυμπιακός

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