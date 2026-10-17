Super League: Λεβαδειακός και Βόλος έμειναν στο 0-0 στη Λιβαδειά -Το πρόγραμμα της Κυριακής

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Λεβαδειακός και Βόλος έμειναν στο 0-0 στη Λιβαδειά, στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Οι δύο ομάδες αναζητούσαν ένα σημαντικό αποτέλεσμα, καθώς βρίσκονταν χαμηλά στη βαθμολογία, ωστόσο καμία δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Οι Βοιωτοί είχαν τις σημαντικότερες ευκαιρίες, ενώ το παιχνίδι σημαδεύτηκε από τις αποβολές των Μπάρε στο 28' για το Βόλο και του Ελνένι στο 84', αλλά και το ακυρωθέν γκολ του Ούρσι.

Οι γηπεδούχοι δημιούργησαν σημαντικές ευκαιρίες, αλλά βρήκαν απέναντί τους τον Σιαμπάνη, ο οποίος πραγματοποίησε καθοριστικές επεμβάσεις.

Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι – Πάντεα (56′ Βήχος), Πάνζο, Λιάγκας, Μανθάτης – Εντιαγέ (46′ Ελνένι), Κωστή – Ποπέσκου, Γκούμας, Ούρσι (80′ Μπάουζα) – Εμμανουηλίδης (46′ Οζέγκοβιτς).

Βόλος Elabet (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης – Κάτσικας (61′ Τασιούρας), Αγιάκουα, Κάργας, Μεντίλ (69′ Χαραλαμπόγλου) – Μπάρε, Γκονζάλες (69′ Λεκούς) – Ρεγκίς, Κόμπα, Καμπελά – Ουρτάδο.

Η επόμενη 7η αγωνιστική

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός – Βόλος 0-0

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

16:00 Καλαμάτα – ΟΦΗ

17:00 Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

17:30 Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης

20:00 Κηφισιά – Άρης

21:00 ΠΑΟΚ – ΠΟΤ Ηρακλής

Ατρόμητος – ΑΕΚ ΑΝΑΒΟΛΗ

Βαθμολογία

1. Παναθηναϊκός 15

2. ΑΕΚ 14

3. Ολυμπιακός 13

4. ΠΑΟΚ 12

5. ΟΦΗ 10

6. Άρης 10

7. Παναιτωλικός 9

8. ΠΟΤ Ηρακλής 9

9. Κηφισιά 8

10. Καλαμάτα 7

11. Αστέρας Τρίπολης 5

12. Ατρόμητος 2

13. Λεβαδειακός 1

14. Βόλος -1*

*Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7/01.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ, επιβλήθηκε στην ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Σημειώνεται πως η ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ έχει δικαίωμα έφεσης κατά της ως άνω απόφασης.

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