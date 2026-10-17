Α1 ΕΠΣΗ: «Διπλό» κορυφής για τον Ρωμανό και σημαντική νίκη για τον ΠΑΝΟΜ!

Με τον Ρωμανό και τον ΠΑΝΟΜ να πανηγυρίζουν πολύτιμες νίκες άνοιξε το Σάββατο η αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Α1 ΕΠΣΗ.

Ο Ρωμανός ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση με τη Δαμάστα, καθώς επικράτησε με 3-1 εκτός έδρας, πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και κατάφεραν να πάρουν από νωρίς το προβάδισμα, βάζοντας τις βάσεις για την επικράτησή τους.

Μόλις στο 2ο λεπτό, ο Τρυφίδης άνοιξε το σκορ για τον Ρωμανό, δίνοντας από νωρίς το προβάδισμα στην ομάδα του. Στο 35’, ο Ζούζουλας βρήκε επίσης δίχτυα, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 0-2 και δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Η Δαμάστα προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι και μείωσε στο 47ο λεπτό με τον Κίτσιο, όμως ο Ρωμανός δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο. Στο 60’, ο Κόκκινος διαμόρφωσε το τελικό 1-3, σφραγίζοντας ένα σημαντικό τρίποντο για την ομάδα του.

«Χρυσός» Ζαρκαδούλας για τον ΠΑΝΟΜ

Στη δεύτερη αναμέτρηση της ημέρας, ο ΠΑΝΟΜ αξιοποίησε την έδρα του και επικράτησε με 1-0 του Αλμυρού, σε ένα παιχνίδι όπου το γκολ έκανε τη διαφορά.

Το μοναδικό τέρμα της συνάντησης σημείωσε ο Ζαρκαδούλας στο 63ο λεπτό, χαρίζοντας στους γηπεδούχους τρεις πολύτιμους βαθμούς. Η νίκη αυτή διατηρεί τον ΠΑΝΟΜ σε τροχιά κορυφής, καθώς έφτασε τους 13 βαθμούς, έχοντας ένα παιχνίδι περισσότερο.

Η 6η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή 18 Οκτωβρίου με επτά αναμετρήσεις, οι οποίες αναμένεται να διαμορφώσουν νέα δεδομένα τόσο στη μάχη της κορυφής όσο και στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (18/10)

Ώρα έναρξης 16:00

Μοχός – ΠΟΑ Β’

ΟΦΑ – ΠΑΟΚ

Ανθεστίωνας – Νέος Ηρόδοτος

ΑΕΚ – Ρούβας

Τύλισος – Μινωική

Ώρα έναρξης 18:45

Ζαρός – Αετός Ανωγείων

Η βαθμολογία της Α1 ΕΠΣΗ

Ρωμανός – 14* ΠΑΟΚ – 13 ΠΑΝΟΜ – 13* Ζαρός – 12 Μοχός – 10 Νέος Ηρόδοτος – 10 Ανθεστίωνας – 9 ΑΕΚ – 8 ΟΦΑ – 7 Αλμυρός – 7* Ρούβας – 6 Αετός Ανωγείων – 3 ΠΟΑ Β’ – 1 Μινωική – 1 Δαμάστα – 1* Τύλισος – 1

Οι ομάδες με αστερίσκο έχουν δώσει ένα παιχνίδι περισσότερο.

Πηγή φωτογραφίας: grandsport.gr

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