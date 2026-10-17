Κύμα οργής στους δρόμους: Εκατοντάδες φοιτητές διαδήλωσαν για τα απλησίαστα ενοίκια

Με μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις στους κεντρικούς δρόμους των μεγάλων πόλεων, η φοιτητική κοινότητα έστειλε ένα «ηχηρό» μήνυμα προς την κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας ότι η στέγαση αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα και όχι πολυτέλεια για λίγους. Η ραγδαία αύξηση του κόστους διαβίωσης και τα «χρυσά» νοίκια έχουν φέρει σε απόγνωση χιλιάδες οικογένειες, με πολλούς νέους να βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι ακόμη και με το φάσμα της διακοπής των σπουδών τους.

Σε απόγνωση οι φοιτητές: «Ζητάμε σπίτια, όχι δάνεια»

Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα όπως «Δωρεάν σπουδές, αξιοπρεπής διαβίωση», οι διαδηλωτές κατήγγειλαν την πλήρη εμπορευματοποίηση της φοιτητικής στέγης. Όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων, το μέσο κόστος ενοικίασης μιας γκαρσονιέρας αγγίζει πλέον δυσθεώρητα ύψη, την ώρα που οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι και οι εστίες των πανεπιστημίων επαρκούν για ένα ελάχιστο ποσοστό του φοιτητικού πληθυσμού.



Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί δραματικά λόγω της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης των βραχυχρόνιων μισθώσεων (τύπου Airbnb) στις φοιτητουπόλεις, γεγονός που έχει μειώσει κατακόρυφα τα διαθέσιμα ακίνητα και έχει εκτινάξει τις τιμές των μακροχρόνιων συμβολαίων.

Τα βασικά αιτήματα των κινητοποιήσεων

Οι φοιτητικοί σύλλογοι διεκδικούν άμεσα μέτρα στήριξης, με την ατζέντα των αιτημάτων τους να περιλαμβάνει:



• Πλαφόν στις τιμές των ενοικίων και κρατικό έλεγχο για την πάταξη της αισχροκέρδειας.



• Γενναία αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, ώστε να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.



• Κατασκευή νέων σύγχρονων φοιτητικών εστιών με αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση, χωρίς τη σύμπραξη ιδιωτών (ΣΔΙΤ).



• Δωρεάν σίτιση, μετακινήσεις και συγγράμματα για το σύνολο των φοιτητών.

Προς κοινωνικό αποκλεισμό η τριτοβάθμια εκπαίδευση;

Αναλυτές και εκπαιδευτικοί προειδοποιούν ότι η στεγαστική κρίση απειλεί να μετατρέψει τα πανεπιστήμια σε προνόμιο των οικονομικά ισχυρών. Αν η πολιτεία δεν παρέμβει άμεσα με δομικές λύσεις, η «φοιτητική μετανάστευση» εντός της ίδιας της χώρας θα γίνει αδύνατη για τη μέση ελληνική οικογένεια.



Οι φοιτητές δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους το επόμενο διάστημα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω αν δεν εξασφαλιστούν ανθρώπινες και δωρεάν συνθήκες σπουδών για όλους.

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