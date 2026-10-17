ΟΦΗ: Χωρίς Φούντα κόντρα στην Καλαμάτα - Η αποστολή

Με τον Ταξιάρχη Φούντα να αποτελεί μία από τις σημαντικές απουσίες του, ολοκλήρωσε ο ΟΦΗ την προετοιμασία του για την Κυριακάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καλαμάτα, η οποία θα ξεκινήσει στις 16:00, στο γήπεδο της Νεάπολης, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Φούντας δεν θα ακολουθήσει την αποστολή, καθώς αισθάνεται ενοχλήσεις στη μέση, με το τεχνικό επιτελείο να μην θέλει να ρισκάρει τη συμμετοχή του καθώς ακολουθεί το ματς μες τη Λεβερκούζεν. Πρόκειται για μία επιπλέον απουσία για τον ΟΦΗ, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του σε μία απαιτητική περίοδο, μετά και το ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Ρεν στη Γαλλία.

Ο ΟΦΗ θα επιδιώξει να αφήσει πίσω του την ήττα από τη Ρεν και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια της σεζόν.

Οι υπόλοιπες απουσίες

Εκτός αποστολής έμειναν επίσης ο τιμωρημένος Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, καθώς και οι τραυματίες Σιέλης και Ισέκα. Ο πρώτος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο δεύτερος υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Παράλληλα, εκτός πλάνων για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα έμειναν οι Μαρινάκης, Καλαφάτης, Χνάρης και Κουτσουπιάς.

Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε 23 ποδοσφαιριστές για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Είναι οι: Χριστογεώργος, Lilo, Κατσίκας, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Krizmanic, Dickmann, Αποστολάκης, Αθανασίου, Λαγουδάκης, Gonzalez, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Romano, Nuss, Χατζηγιοβάνης, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Kodro.

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