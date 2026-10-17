Παγκρήτιο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας 2026: Διήμερο δράσεων σε Άγιο Νικόλαο και Ιεράπετρα

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου θα πραγματοποιηθεί, την Τρίτη 20 και την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, το Παγκρήτιο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας 2026, μια σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας γύρω από ζητήματα ψυχικής υγείας.

Η διοργάνωση υλοποιείται από το Περιφερειακό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης (ΥΠΕ), σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, με τη στήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου και του Δήμου Ιεράπετρας και τη συνεργασία τοπικών φορέων και συλλόγων.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ έχει διαμορφωθεί ένα διήμερο πρόγραμμα βιωματικών, ενημερωτικών, αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων στον Άγιο Νικόλαο και την Ιεράπετρα, με επίκεντρο την προαγωγή της ψυχικής υγείας, την ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής και την καταπολέμηση του στίγματος. Η κεντρική εκδήλωση για την Π.Ε. Λασιθίου θα φιλοξενηθεί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, από τις 17:00 έως τις 21:00, στη Λίμνη Αγίου Νικολάου.

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Τρίτη 20 Οκτωβρίου – Δράσεις στην Ιεράπετρα και τον Άγιο Νικόλαο

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, από τις 10:00 έως τις 13:00, στο Πάρκο Μίνως του Δήμου Ιεράπετρας, θα πραγματοποιηθούν οι βιωματικές δράσεις «Ζωγραφίζοντας για την Ψυχική Υγεία», «Μίλα μου αλλιώς», «Κι αν ήσουν εσύ;» και «Τι θα ήθελα να ακούσω». Οι δραστηριότητες εστιάζουν στην έκφραση των συναισθημάτων, την επικοινωνία, την ενσυναίσθηση και την ψυχική ανθεκτικότητα, με τη συμμετοχή δομών ψυχικής υγείας και σχολικών μονάδων της Ιεράπετρας.

Την ίδια ημέρα, από τις 09:00 έως τις 14:00, στο Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Αγίου Νικολάου, θα πραγματοποιηθούν δράσεις yoga για ενήλικες και παιδιά (09:00–11:00), η βιωματική δραστηριότητα «Κάνε focus στο στόχο: Μίλα – Άκου – Μοιράσου – Άλλαξε» (10:30–11:30), καθώς και φιλικός αγώνας και παιχνίδια μπάσκετ (11:30–14:00), με τη συμμετοχή μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου – Κεντρική εκδήλωση στη Λίμνη Αγίου Νικολάου

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, από τις 17:00 έως τις 21:00, η Λίμνη Αγίου Νικολάου θα φιλοξενήσει την κεντρική εκδήλωση του Φεστιβάλ για την Π.Ε. Λασιθίου.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με χαιρετισμούς και ενημέρωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί ο συμβολικός περίπατος «Περπάτημα με επίγνωση», με αφετηρία το Αμμούδι και τερματισμό τη Λίμνη Αγίου Νικολάου.

Από τις 17:30 έως τις 19:30, θα ακολουθήσουν βιωματικές και δημιουργικές δραστηριότητες, όπως «Το παγκάκι της φιλίας», «Πες το αλλιώς», «Το δέντρο της ζωής», «Ζωγραφίζοντας για την Ψυχική Υγεία», «Μίλα μου αλλιώς», «Κι αν ήσουν εσύ;» και «Τι θα ήθελα να ακούσω», καθώς και η έκθεση έργων «Όσα δεν λένε οι Λέξεις». Οι δράσεις αναδεικνύουν τη σημασία της επικοινωνίας, της αποδοχής, της συνεργασίας και της ενεργού συμμετοχής στην κοινότητα.

Στις 19:30, θα παρουσιαστεί η μουσική δράση «Η μελωδία της αποδοχής», με τη συμμετοχή της Χορωδίας του ΚΑΠΗ Δήμου Αγίου Νικολάου και ενοίκων του Οικοτροφείου «ΑΡΕΤΟΥΣΑ» της ΑμΚΕ «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ».

Η εκδήλωση θα συνεχιστεί από τις 20:00 έως τις 21:00 με κρητική μουσική από το συγκρότημα του Νεκτάριου Ατσαλάκη και παραδοσιακούς χορούς από τη Σχολή Χορού Γιαννίκου – Ταμιωλάκη, ενώ θα ολοκληρωθεί με τη συμβολική δράση «Χρωματίζοντας τον ουρανό με τη Δύναμή μας».

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου στηρίζει τη διοργάνωση, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, την εκπαιδευτική κοινότητα και τους κοινωνικούς φορείς για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Καλεί τους δημότες, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις, συμβάλλοντας στη διάδοση του μηνύματος ότι η ψυχική υγεία αποτελεί υπόθεση όλων και ότι η αποδοχή, ο σεβασμός και η αλληλεγγύη αποτελούν θεμέλια μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

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