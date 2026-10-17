Παλαιολόγου: Η ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από το μνημόσυνο των 40 ημερών

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου της φίλου και κουμπάρου, Γιώργου Μαζωνάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό του.

«Σύμφωνα με την Εκκλησία, την 40η ημέρα καθορίζεται η θέση που θα έχει η ψυχή των τεθνεώτων μέχρι την Ανάσταση των νεκρών. Είμαι σίγουρη πως η παιδική ψυχή του Γιώργου μας θα βρει τη θέση της δίπλα στο Δημιουργό στον οποίο πίστευε βαθιά. Θα ζει για πάντα μέσα απ’ όλους εμάς που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε αλλά και από εκατομμύρια κόσμο που μπορεί να μην τον γνώρισε αλλά τον λάτρεψε.. Γιώργο σε λατρεύουμε, πονάμε πολύ, έδωσες στον καθέναν μας πολύ όμορφα πράγματα που ούτε εσύ δεν μπορείς να φανταστείς, αλλά πια η ψυχούλα σου είναι σε άλλη διάσταση, εκεί που δεν υπάρχουν μικροπρέπειες, φθόνος, κακία… Καλή μας αντάμωση άγγελέ μου…», έγραψε χαρακτηριστικά.

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