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ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με κατσαβίδι σε βάρος διανομέα - Του πήραν χρήματα και τα κλειδιά της μηχανής

διανομέας - ντελιβεράς
clock 19:07 | 17/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Επίθεση με κατσαβίδι δέχθηκε διανομέας φαγητού στη Θεσσαλονίκη, όταν άγνωστος άνδρας τον λήστεψε το μεσημέρι, στη διασταύρωση των οδών Παπαναστασίου και Χρυσοστόμου, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:00, την ώρα που ο διανομέας είχε σταματήσει έξω από ψητοπωλείο για να παραλάβει παραγγελία. Μόλις έβγαλε το κράνος του, ο δράστης του επιτέθηκε, χτυπώντας τον στο κεφάλι με κατσαβίδι, και στη συνέχεια του αφαίρεσε 80 ευρώ και τα κλειδιά της μηχανής του.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικό της Άμεσης Δράσης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία σε εφημερεύον νοσοκομείο. Ο δράστης διέφυγε προς τη Λεωφόρο Στρατού και αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές.

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