Συμμετοχή των Προσκόπων στην Ευρωπαϊκή νύχτα χωρίς ατυχήματα 2026

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν την οδική ασφάλεια, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την καλλιέργεια υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς.

Για τη δράση

Σε κεντρικά σημεία νυχτερινής διασκέδασης θα λειτουργήσουν ενημερωτικά περίπτερα, όπου εθελοντές θα ενημερώνουν τους πολίτες και θα προσκαλούν τον «Οδηγό της Παρέας» να δεσμευτεί ότι δεν θα καταναλώσει αλκοόλ κατά τη διάρκεια της βραδινής εξόδου του.

Κατά την ολοκλήρωση της βραδινής τους εξόδου, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε φιλικό αλκοτέστ, παρουσία της Τροχαίας, με στόχο την ενίσχυση του μηνύματος ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν συνδυάζονται. Για την υποστήριξη της δράσης, το Ι.Ο.ΑΣ. θα αποστείλει στις συμμετέχουσες πόλεις και ομάδες το απαραίτητο υλικό, όπως αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια, φόρμες καταγραφής, επιστόμια για τα αλκοολόμετρα, βραχιόλια για τους «Οδηγούς της Παρέας», αναμνηστικά δώρα και λοιπά υλικά. Η ενεργός παρουσία των Προσκόπων σε πρωτοβουλίες πρόληψης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης αποτελεί έμπρακτη έκφραση της προσφοράς μας προς την κοινωνία.

Πόλεις – Νησιά:

Αγρίνιο, Αίγινα, Αλιβέρι, Αμαλιάδα, Αμύνταιο, Άνδρος, Άργος, Άρτα, Βόλος, Βόρεια Κέρκυρα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Ιεράπετρα, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Καστοριά, Κατερίνη, Κέρκυρα, Κομοτηνή, Κόρινθος, Λαμία, Μεσολόγγι, Ναύπακτος, Ναύπλιο, Ξάνθη, Πάτρα, Πτολεμαΐδα, Πύργος, Ρέθυμνο, Σπάρτη, Τρίκαλα, Τρίπολη, Φλώρινα, Χαλκίδα, Χανιά, Χίος.

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