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GOSSIP - LIFESTYLE

Καγιά: «Υπήρχαν δυο λόγοι σοβαροί που σταμάτησα από την τηλεόραση, δεν ήθελα ούτε να ακούω, ούτε να βλέπω»

βίκυ καγια
clock 12:00 | 17/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Βίκυ Καγιά μίλησε σε podcast στο youtube  για την αποχή της από την τηλεόραση και τους πραγματικούς λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση να απομακρυνθεί από τον χώρο.

«Ναι, μου έχουν γίνει προτάσεις και όλα αυτά. Δεν είναι το στυλ μου. Όταν θα γίνει κάτι, αν και εφόσον, το οποίο μου πηγαίνει και όντως μπορεί να γίνει και από τις δύο μεριές, τότε θα το πω. Αλλιώς τι να πω; Τι μου είπαν και τι δεν μου είπαν; Και πώς είπαμε, τι δεν συμφωνήσαμε και τι συμφωνήσαμε; Το βρίσκω λίγο χαζό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όχι, όχι μόνη μου δε θα πω. Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν δύο λόγοι πολύ σοβαροί που σταμάτησα από την τηλεόραση και δεν ήθελα – ούτε να ακούω ούτε να βλέπω. Τώρα είμαι σε καλύτερο σημείο. Το έχω ξεπεράσει. Πρώτον, ο προσωπικός μου χρόνος με την οικογένειά μου ήταν κάτι πάρα πολύ πολύτιμο για μένα, γιατί έδωσα πολύ από την ενέργειά μου, από το πάθος μου και από τη ζωή μου για να χτίσω αυτό το πράγμα που είχα αναλάβει και να το κάνω σωστά. Το GNTM, Shopping Star».

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